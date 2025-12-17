Яка ситуація в енергетиці та які прогнози на зиму — Олена Лапенко розкрила деталі

Ремонт електромережі. Фото: ДТЕК

Українська енергосистема перебуває у кризовому стані після системних атак з боку Росії. Цього року зима може стати однією з найважчих через пошкодження інфраструктури внаслідок ударів і зростання споживання в морозний період.

Про це розповіла генеральна менеджерка в сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація в енергетиці та чого чекати українцям цієї зими

Як зазначила експертка, зараз ситуація в енергетичній сфері залишається кризовою через постійні атаки РФ по критичним об'єктам.

"Я б назвала цю ситуацію складною і навіть кризовою. Після чотирьох років війни і систематичних ударів по енергосистемі ми вже пройшли дуже багато. Але ця зима, можливо, буде найважчою і найскладнішою", — зазначила Лапенко.

Крім того, експертка відзначила, що робити прогнози щодо покращення чи погіршення ситуації важко, адже все буде залежати від інтенсивності обстрілів та погодних умов.

"Якщо атаки будуть продовжуватися, то ситуація буде критичною. З найгіршими сценаріями, коли буде повторення блекауту як у листопаді 2022 року, просто відновлення буде займати не 2-3 доби. Якщо цих ударів не буде, або вони будуть не такими масованими, тоді, звичайно, ми можливо матимемо приблизно ось такий, як зараз, графік відключення. У нас є втричі більший резерв обладнання, ніж 2022 року, і є резерв відновлення, але нам потрібен час для цього. Якщо не буде ударів, то ми зможемо щось відновити, але ж і будуть морози, і в ці морози споживання підвищиться. Тому воно буде, в принципі, те саме, що ми маємо зараз. Такий сценарій я б назвала навіть оптимістичним", — сказала Лапенко.

Найгірша ситуація може скластися у прифронтових регіонах, де через безпекову ситуацію відновлення може тривати до декількох діб. Однак і у великих містах графіки залишатимуться напруженими.

"На жаль, така ситуація можливо буде і надалі, якщо у нас не буде можливості відновлюватися. Якщо обстріли йдуть кожні 5-7 днів, то ми розуміємо, що для відновлення підстанції це дуже малий термін. Навіть якщо ми вже вміємо це робити швидко, то 5-7 днів — це дуже мало", — розповіла експертка.

Окремо Лапенко прокоментувала перспективи після завершення війни. Вона наголосила, що навіть після завершення війни Україна буде потребувати міжнародних інвестицій.

"Відновлення енергетики дуже залежатиме від міжнародної підтримки. Якщо будуть кошти, зокрема за рахунок заморожених російських резервів, відновлення може бути швидким завдяки розподіленій генерації", — зазначила вона, додавши, що без зовнішньої допомоги процес буде значно повільнішим.

Нагадаємо, раніше у Міненерго розповіли про масштаби проблем у енергопостачанні.

А також прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала скорочення графіків відключення світла.