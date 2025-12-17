Відео
Головна Новини дня В Міненерго пояснили масштаб проблем з електропостачанням

В Міненерго пояснили масштаб проблем з електропостачанням

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 11:40
Відключення електроенергії в Україні — в Міненерго зробили заяву
Енергетик ДТЕК показує знищене обладнання на енергооб'єкті внаслідок обстрілу. Фото: REUTERS

Росія не припиняє атакувати критичні об'єкти інфраструктури та енергооб'єкти в Україні. Через постійні російські атаки в Україні щодня без електропостачання залишаються близько 400 тисяч споживачів.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

Читайте також:

Скільки споживачів в Україні досі не мають електрики

За його словами, переважна більшість знеструмлених абонентів проживає у прикордонних та прифронтових регіонах. Ситуація змінюється щодня й безпосередньо залежить від інтенсивності ударів з боку Росії.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка зазнала значних пошкоджень унаслідок масованих атак по енергетичній інфраструктурі 13 та 14 грудня. Станом на тепер у регіоні близько 32 тисяч споживачів, які ще з вихідних очікують на відновлення електропостачання.

Артем Некрасов зазначив, що російські війська систематично атакують електростанції, магістральні мережі передачі та розподільчі мережі електроенергії.

Такі удари значно ускладнюють роботу енергетиків і подовжують процес відновлення після кожної нової хвилі масованих обстрілів. Він додав, що ремонтні бригади працюють цілодобово без вихідних.

Нагадаємо, тим часом Володимир Зеленський звернувся до партнерів із закликом посилити ППО України.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснював, як енергетики підготувалися до постійних атак з боку РФ на енергооб'єкти та чи вдасться проводити ремонтні роботи.

Міненерго електроенергія Україна енергетика відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
