Главная Новости дня В Минэнерго объяснили масштаб проблем с электроснабжением

В Минэнерго объяснили масштаб проблем с электроснабжением

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 11:40
Отключение электроэнергии в Украине — в Минэнерго сделали заявление
Энергетик ДТЭК показывает уничтоженное оборудование на энергообъекте в результате обстрела. Фото: REUTERS

Россия не прекращает атаковать критические объекты инфраструктуры и энергообъекты в Украине. Из-за постоянных российских атак в Украине ежедневно без электроснабжения остаются около 400 тысяч потребителей.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов. 

Читайте также:

Сколько потребителей в Украине до сих пор не имеют электричества

По его словам, подавляющее большинство обесточенных абонентов проживает в приграничных и прифронтовых регионах. Ситуация меняется ежедневно и напрямую зависит от интенсивности ударов со стороны России.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы в Одесской области, которая получила значительные повреждения в результате массированных атак по энергетической инфраструктуре 13 и 14 декабря. По состоянию на сейчас в регионе около 32 тысяч потребителей, которые еще с выходных ожидают восстановления электроснабжения.

Артем Некрасов отметил, что российские войска систематически атакуют электростанции, магистральные сети передачи и распределительные сети электроэнергии.

Такие удары значительно усложняют работу энергетиков и удлиняют процесс восстановления после каждой новой волны массированных обстрелов. Он добавил, что ремонтные бригады работают круглосуточно без выходных.

Напомним, тем временем Владимир Зеленский обратился к партнерам с призывом усилить ПВО Украины.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснял, как энергетики подготовились к постоянным атакам со стороны РФ на энергообъекты и удастся ли проводить ремонтные работы.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
