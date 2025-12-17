Какая ситуация в энергетике и какие прогнозы на зиму — Елена Лапенко раскрыла детали

Ремонт электросети. Фото: ДТЭК

Украинская энергосистема находится в кризисном состоянии после системных атак со стороны России. В этом году зима может стать одной из самых тяжелых из-за повреждения инфраструктуры в результате ударов и роста потребления в морозный период.

Об этом рассказала генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Какова ситуация в энергетике и чего ждать украинцам этой зимой

Как отметила эксперт, сейчас ситуация в энергетической сфере остается кризисной из-за постоянных атак РФ по критическим объектам.

"Я бы назвала эту ситуацию сложной и даже кризисной. После четырех лет войны и систематических ударов по энергосистеме мы уже прошли очень много. Но эта зима, возможно, будет самой тяжелой и сложной", — отметила Лапенко.

Кроме того, эксперт отметила, что делать прогнозы по улучшению или ухудшению ситуации трудно, ведь все будет зависеть от интенсивности обстрелов и погодных условий.

"Если атаки будут продолжаться, то ситуация будет критической. С худшими сценариями, когда будет повторение блэкаута как в ноябре 2022 года, просто восстановление будет занимать не 2-3 суток. Если этих ударов не будет, или они будут не такими массированными, тогда, конечно, мы возможно будем иметь примерно вот такой, как сейчас, график отключения. У нас есть втрое больший резерв оборудования, чем в 2022 году, и есть резерв восстановления, но нам нужно время для этого. Если не будет ударов, то мы сможем что-то восстановить, но ведь и будут морозы, и в эти морозы потребление повысится. Поэтому оно будет, в принципе, то же, что мы имеем сейчас. Такой сценарий я бы назвала даже оптимистичным", — сказала Лапенко.

Хуже всего ситуация может сложиться в прифронтовых регионах, где из-за ситуации с безопасностью восстановление может длиться до нескольких суток. Однако и в крупных городах графики будут оставаться напряженными.

"К сожалению, такая ситуация возможно будет и в дальнейшем, если у нас не будет возможности восстанавливаться. Если обстрелы идут каждые 5-7 дней, то мы понимаем, что для восстановления подстанции это очень малый срок. Даже если мы уже умеем это делать быстро, то 5-7 дней - это очень мало", — рассказала эксперт.

Отдельно Лапенко прокомментировала перспективы после завершения войны. Она отметила, что даже после завершения войны Украина будет нуждаться в международных инвестициях.

"Восстановление энергетики будет очень зависеть от международной поддержки. Если будут средства, в частности за счет замороженных российских резервов, восстановление может быть быстрым благодаря распределенной генерации", — отметила она, добавив, что без внешней помощи процесс будет значительно медленнее.

Напомним, ранее в Минэнерго рассказали о масштабах проблем в энергоснабжении.

А также премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала сокращение графиков отключения света.