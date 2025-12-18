Видео
Сколько длится ремонт подстанций после атак — ответ эксперта

Сколько длится ремонт подстанций после атак — ответ эксперта

Дата публикации 18 декабря 2025 12:30
Сколько времени нужно для ремонта подстанций после атак РФ — объяснение
Энергетики ремонтируют электроподстанции. Иллюстративное фото: ДТЭК

Эксперт по энергетике и генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко объяснила, сколько времени необходимо для восстановления подстанций после российских обстрелов. По ее словам, сейчас ремонт длится менее месяца.

Об этом Елена Лапенко сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Сколько времени нужно для ремонта подстанций после обстрелов

Эксперт объяснила, что поврежденные в результате российских атак подстанции в Украине сейчас восстанавливают в среднем в течение 21 суток, что значительно быстрее, чем до полномасштабной войны и в странах Европы.

В то же время, по ее словам, сроки ремонта зависят от региона, ведь в прифронтовых областях из-за постоянной опасности и обстрелов работы продолжаются дольше, чем в тыловых городах.

"Раньше до 2022 года замена трансформатора на подстанции занимала 3 месяца, в странах ЕС это занимает 4 месяца, а мы научились это делать в течение 21 суток. Это очень быстрый темп", — сказала эксперт.

Однако она отметила, что срок восстановления также зависит от региона, ведь в прифронтовых областях он явно длиннее, чем, например, в Киеве.

"Если это Черниговская область, то каждый час там есть "Шахэды". То есть даже завезти бригаду на ту территорию, чтобы заменить это оборудование, это очень сложно", — пояснила Лапенко.

Недавно эксперт также рассказала, какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины и чего ожидать зимой.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила о намерениях сократить графики отключений света.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
