Протести в Міннеаполісі посилилися після дій федеральних агентів

Люди беруть участь у демонстрації через день після того, як Алекса Претті, смертельно поранили агенти федеральної імміграційної служби. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

У центрі Міннеаполіса в неділю, 25 січня, відбулася масова акція протесту після смертельної стрілянини за участі федеральних агентів. Сотні людей вийшли на вулиці, вимагаючи справедливого розслідування загибелі 37-річного Алекса Претті та раніше застреленого Рене Гуд на тлі посилення імміграційних операцій у місті.

Про це повідомляє The Hill та CBS News.

У США посилюються протести після вбивства медбрата Алекса Претті

Наразі у Міннеаполісі тривають протести. Водії масово сигналять, а учасники демонстрації скандують або тримають плакати з гаслом "Забирайтеся геть, ICE!".

Родина Претті повідомила, що Алекс глибоко піклувався про пацієнтів, ветеранів та близьких, а також був обурений масштабними імміграційними заходами, які проводилися в місті за адміністрації президента Дональда Трампа.

Стрілянина сталася через день після масштабного маршу в центрі Міннеаполіса проти присутності ICE. За оцінками організаторів, участь у ході, яка стартувала біля стадіону US Bank і завершилася мітингом у Target Center, могли взяти до 50 тисяч людей.

Стрілянина сталася в суботу вранці, 24 січня, менш ніж за три тижні після загибелі Рене Гуд, якого також смертельно поранив агент ICE. Інцидент відбувся на тлі зростання федеральної присутності в Міннеаполісі та регулярних операцій імміграційних служб.

У суботу федеральний суддя окружного суду США Ерік Тоструд видав тимчасовий заборонний наказ, яким зобов'язав Міністерство внутрішньої безпеки США зберегти всі докази, пов'язані зі смертю Претті, та заборонив їх змінювати або знищувати.

З'явилися нові подробиці щодо розслідування вбивства Алекса Претті

Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що агент прикордонної служби відкрив вогонь у межах самооборони, нібито після спроби Претті заволодіти його зброєю. Водночас губернатор Міннесоти Тім Волз публічно поставив під сумнів цю версію після перегляду відеозаписів із місця події.

Відео, підтверджені CBS News, свідчать, що в момент стрілянини Претті тримав у руці мобільний телефон, а не зброю. Також видно, як федеральний агент виходить із сутички вже зі зброєю, відвертається від чоловіка, коли пролунали перші постріли, після чого залишає місце події.

Чиновники штату заявили, що Претті був законним власником зброї з дозволом на її носіння та не мав судимостей.

Президент Дональд Трамп у неділю відмовився прямо відповісти, чи вважає дії агента прикордонної служби виправданими. В інтерв’ю The Wall Street Journal він заявив, що його адміністрація переглядає всі обставини інциденту та ухвалить рішення після завершення аналізу.

На тлі зростання напруги Асоціація начальників поліції Міннесоти звернулася до президента США з проханням про зустріч, заявивши про складні умови роботи правоохоронців і потребу в стабільності для місцевих громад.

