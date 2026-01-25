Агенти ICE вбили ще одну людину у США — Трамп встав на бік силовиків

Заворушення в Міннеаполісі проти міграційного свавілля ICE. Фото: Reuters

У Міннеаполісі федеральні агенти застрелили чоловіка під час імміграційної операції, в результаті у місті тривають протести. Дональд Трамп став виправдовувати свавілля агентів і виклав у соцмережу фото нібито зброї жертви.

Про це повідомляє Reuters.

Подробиці трагедії у Міннеаполісі

У Міністерстві внутрішньої безпеки стверджують, що агенти діяли в межах самооборони. Чоловік нібито наблизився до них із пістолетом у руках. Місцеві журналісти описують іншу картину. За їхніми даними, силовики спочатку повалили чоловіка на землю. Вони вдарили затриманого, а вже потім вистрілили.

Протести в Міннеаполісі. Фото: Reuters

Загиблому було 37 років, він був мешканцем Міннеаполіса. Після інциденту в місті спалахнули протести. Люди поскаржилися, що проти них застосували сльозогінний газ.

Губернатор Міннесоти Тім Волз повідомив про розмову з Білим домом після інциденту.

"Міннесоті це вже набридло. Це огидно. Президент має припинити цю операцію. Вивести тисячі жорстоких, непідготовлених офіцерів з Міннесоти. Негайно", — заявив губернатор.

Це вже друга смерть від рук імміграційних агентів за місяць. На початку січня за подібних обставин загинула жінка.

Сутички ICE та протестувальників у Міннесоті. Фото: Reuters

Трамп підтримав дії агентів ICE

Дональд Трамп відкинув звинувачення та став захищати агентів. У своїй соцмережі Truth Social він опублікував фото пістолета. Президент стверджує, що це зброя вбитого.

За словами Трампа, офіцери захищали себе самотужки, бо місцева влада заборонила поліції їм допомагати. Глава держави звинуватив демократів у масових фінансових махінаціях. Він пообіцяв знайти вкрадені мільярди та продовжити депортації.

"Ми вже вислали тисячі злочинців", — заявив Трамп.

Раніше стало відомо, що Трамп своїм наказом ускладнив в'їзд до США мешканцям декількох держав. У перелік потрапили п'ять африканських країн.

А ще Трамп хоче ще більше розширити заборону на в'їзд до Штатів. У перелік можуть потрапити близько 30 країн.