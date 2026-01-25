Агенты ICE убили еще одного человека в США — Трамп встал на сторону силовиков

Беспорядки в Миннеаполисе против миграционного произвола ICE. Фото: Reuters

В Миннеаполисе федеральные агенты застрелили мужчину во время иммиграционной операции, в результате в городе продолжаются протесты. Дональд Трамп стал оправдывать произвол агентов и выложил в соцсеть фото якобы оружия жертвы.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Подробности трагедии в Миннеаполисе

В Министерстве внутренней безопасности утверждают, что агенты действовали в рамках самообороны. Мужчина якобы приблизился к ним с пистолетом в руках. Местные журналисты описывают другую картину. По их данным, силовики сначала повалили мужчину на землю. Они ударили задержанного, а уже потом выстрелили.

Протесты в Миннеаполисе. Фото: Reuters

Погибшему было 37 лет, он был жителем Миннеаполиса. После инцидента в городе вспыхнули протесты. Люди пожаловались, что против них применили слезоточивый газ.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз сообщил о разговоре с Белым домом после инцидента.

"Миннесоте это уже надоело. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Вывести тысячи жестоких, неподготовленных офицеров из Миннесоты. Немедленно", — заявил губернатор.

Это уже вторая смерть от рук иммиграционных агентов за месяц. В начале января при подобных обстоятельствах погибла женщина.

Столкновения ICE и протестующих в Миннесоте. Фото: Reuters

Трамп поддержал действия агентов ICE

Дональд Трамп отверг обвинения и стал защищать агентов. В своей соцсети Truth Social он опубликовал фото пистолета. Президент утверждает, что это оружие убитого.

По словам Трампа, офицеры защищали себя самостоятельно, потому что местные власти запретили полиции им помогать. Глава государства обвинил демократов в массовых финансовых махинациях. Он пообещал найти украденные миллиарды и продолжить депортации.

"Мы уже выслали тысячи преступников", — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп своим приказом усложнил въезд в США жителям нескольких государств. В перечень попали пять африканских стран.

А еще Трамп хочет еще больше расширить запрет на въезд в Штаты. В перечень могут попасть около 30 стран.