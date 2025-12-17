Відео
Трамп заборонив в'їзд до США для громадян ще п'яти країн

Трамп заборонив в'їзд до США для громадян ще п'яти країн

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 07:28
Адміністрація Трампа обмежила в’їзд до США громадянам Африки та Близького Сходу
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп розширив перелік держав, громадянам яких обмежено в’їзд до Сполучених Штатів. Рішення було ухвалене в межах посиленої політики національної безпеки та стосується ще кількох країн, які, на думку адміністрації Білого дому, потребують додаткового контролю під час міграційних перевірок.

Про це йдеться в офіційній заяві Дональда Трампа, яку оприлюднила пресслужба Білого дому.

Яким країнам заборонили в'їжджати до США за новими правилами

Згідно з новими правилами, повна заборона на в’їзд поширюється на громадян Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії. Ці держави були додані до вже чинного списку країн, громадянам яких раніше закрили доступ до США з міркувань національної безпеки.

Окремо в документі зазначено, що обмеження також застосовуються до осіб, які користуються проїзними документами, виданими Палестинською адміністрацією.

У рішенні підкреслюється необхідність надзвичайної обережності під час розгляду візових та імміграційних заяв. Американська влада наголошує, що мета цих заходів полягає в недопущенні в’їзду осіб, які можуть створювати ризики для безпеки громадян США або загрожувати національним інтересам держави.

"Згідно зі звітами правоохоронних органів Сполучених Штатів, іноземні громадяни країн, зазначених у цій прокламації, були причетні до злочинів, що включають вбивства, тероризм, розкрадання державних коштів, контрабанду людей, торгівлю людьми та іншу злочинну діяльність. Багато з цих країн входять до першої третини країн за рівнем злочинності, а широко ненадійні іноземні цивільні документи та відсутність достовірної кримінальної інформації надзвичайно ускладнюють для органів перевірки та перевірки Сполучених Штатів оцінку попередньої злочинної діяльності та інших підстав для недопустимості", — йдеться у заяві.

Водночас у Білому домі визначили пріоритетні категорії заявників, для яких розгляд документів відбуватиметься швидше. Йдеться про бізнесменів, що планують здійснити значні інвестиції в американську економіку, а також про іноземців, які мають намір відвідати масштабні міжнародні спортивні події, покликані, за формулюванням адміністрації, демонструвати "американську досконалість".

Нагадаємо, у червні 2025 року Дональд Трамп наказав розширити заходи із депортації мігрантів

Наприкінці листопада глава США прийняв рішення призупинити міграцію для громадян країн третього світу

На початку грудня стало відомо, що Дональд Трамп хоче розширити перелік країн, громадянам яких буде заборонений в'їзд до США. 

США Дональд Трамп мігранти заборона в'їзд
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
