Администрация Трампа ограничила въезд в США гражданам Африки и Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп расширил перечень государств, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты. Решение было принято в рамках усиленной политики национальной безопасности и касается еще нескольких стран, которые, по мнению администрации Белого дома, нуждаются в дополнительном контроле во время миграционных проверок.

Об этом говорится в официальном заявлении Дональда Трампа, которое обнародовала пресс-служба Белого дома.

Каким странам запретили въезжать в США по новым правилам

Согласно новым правилам, полный запрет на въезд распространяется на граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Эти государства были добавлены к уже действующему списку стран, гражданам которых ранее закрыли доступ в США по соображениям национальной безопасности.

Отдельно в документе указано, что ограничения также применяются к лицам, которые пользуются проездными документами, выданными Палестинской администрацией.

В решении подчеркивается необходимость чрезвычайной осторожности при рассмотрении визовых и иммиграционных заявлений. Американские власти подчеркивают, что цель этих мер заключается в недопущении въезда лиц, которые могут создавать риски для безопасности граждан США или угрожать национальным интересам государства.

"Согласно отчетам правоохранительных органов Соединенных Штатов, иностранные граждане стран, указанных в этой прокламации, были причастны к преступлениям, включающим убийства, терроризм, хищение государственных средств, контрабанду людей, торговлю людьми и другую преступную деятельность. Многие из этих стран входят в первую треть стран по уровню преступности, а широко ненадежные иностранные гражданские документы и отсутствие достоверной криминальной информации чрезвычайно затрудняют для органов проверки и проверки Соединенных Штатов оценку предыдущей преступной деятельности и других оснований для недопустимости", — говорится в заявлении.

В то же время в Белом доме определили приоритетные категории заявителей, для которых рассмотрение документов будет происходить быстрее. Речь идет о бизнесменах, планирующих осуществить значительные инвестиции в американскую экономику, а также об иностранцах, которые намерены посетить масштабные международные спортивные события, призванные, по формулировке администрации, демонстрировать "американское совершенство".

Напомним, в июне 2025 года Дональд Трамп приказал расширить меры по депортации мигрантов.

В конце ноября глава США принял решение приостановить миграцию для граждан стран третьего мира.

В начале декабря стало известно, что Дональд Трамп хочет расширить перечень стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США.