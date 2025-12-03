Відео
Трамп планує розширити заборону на вʼїзд до США, — ЗМІ

Трамп планує розширити заборону на вʼїзд до США, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 08:18
США готуються розширити заборону на в’їзд — яка причина
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Адміністрація лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа планує розширити заборону на вʼїзд до країни. У перелік можуть потрапити близько 30 країн. Таким чином, Америка прагне обмежити міграцію після стрілянини у бійців Нацгвардії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Заборона на вʼїзд до США

Представник Міністерства внутрішньої безпеки зазначив, що перелік країн, на які буде поширюватися заборона, очікується вже найближчим часом. Адміністрація США вже запровадила повне блокування для туристів з 12 країн та часткові обмеження для семи.

Тим часом Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення розгляду всіх імміграційних звернень від громадян 19 країн, на які вже поширюються відповідні обмеження, зокрема й заяв на отримання грін-карт.

Крім того, США розпочнуть перегляд дозволів, наданих особам з тих країн, які вʼїхали до країни під час роботи адміністрації Джо Байдена.

Причина запровадження обмежень

Трамп пригрозив низкою заходів для обмеження міграції до США після стрілянини у Вашингтоні, внаслідок якої померла нацгвардійка, а ще один боєць перебуває у критичному стані.

Федеральні органи встановили, що підозрюваним є 29-річний Рахманулла Лаканвал — громадянин Афганістану, який раніше співпрацював із Збройними силами США та ЦРУ в Афганістані, а у 2021 році прибув до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що повністю зупиняє міграцію з країн третього світу, аби "відновити країну".

Раніше лідер США зауважив, що напад на нацгвардійців — це прояв головної загрози для США.

США Дональд Трамп стрілянина мігранти Нацгвардія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
