Главная Новости дня Трамп планирует расширить запрет на въезд в США, — СМИ

Трамп планирует расширить запрет на въезд в США, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 08:18
США готовятся расширить запрет на въезд — какая причина
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Администрация лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планирует расширить запрет на въезд в страну. В перечень могут попасть около 30 стран. Таким образом, Америка стремится ограничить миграцию после стрельбы в бойцов Нацгвардии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Запрет на въезд в США

Представитель Министерства внутренней безопасности отметил, что перечень стран, на которые будет распространяться запрет, ожидается уже в ближайшее время. Администрация США уже ввела полную блокировку для туристов из 12 стран и частичные ограничения для семи.

Между тем Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении рассмотрения всех иммиграционных обращений от граждан 19 стран, на которые уже распространяются соответствующие ограничения, в том числе и заявлений на получение грин-карт.

Кроме того, США начнут пересмотр разрешений, предоставленных лицам из тех стран, которые въехали в страну во время работы администрации Джо Байдена.

Причина введения ограничений

Трамп пригрозил рядом мер для ограничения миграции в США после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой умерла нацгвардейка, а еще один боец находится в критическом состоянии.

Федеральные органы установили, что подозреваемым является 29-летний Рахманулла Лаканвал — гражданин Афганистана, который ранее сотрудничал с Вооруженными силами США и ЦРУ в Афганистане, а в 2021 году прибыл в Соединенные Штаты.

Напомним, Трамп сообщил, что полностью останавливает миграцию из стран третьего мира, чтобы "восстановить страну".

Ранее лидер США отметил, что нападение на нацгвардейцев — это проявление главной угрозы для США.

США Дональд Трамп стрельба мигранты Нацгвардия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
