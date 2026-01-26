У США розбився приватний літак з вісьмома людьми

Дим від пожежі. Фото: WABA

У міжнародному аеропорту міста Бангор у штаті Мен потрапив в аварію приватний літак із вісьмома людьми на борту. Інцидент стався ввечері в неділю під час спроби зльоту.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією FAA, бізнес-джет Bombardier Challenger 650 потрапив у аварійну ситуацію безпосередньо на етапі зльоту. Стан пасажирів і членів екіпажу наразі не уточнюється.

В аеропорту Бангор зазначили, що екстрені служби були оперативно залучені до ліквідації наслідків інциденту. Міська влада та представники адміністрації міжнародного аеропорту Бангор заявили, що рятувальники продовжували роботу на місці події протягом кількох годин, а на території летовища було розгорнуто центр екстреного реагування.

У зв'язку з авіаційною пригодою аеропорт закрили у ніч на неділю. Федеральне управління цивільної авіації повідомило, що розслідуванням причин аварії займатимуться спільно FAA та Національна рада з безпеки на транспорті США. Деталі щодо перебігу слідчих дій обіцяють оприлюднити згодом.

Ймовірно, аварія сталася в умовах складної погоди. На північному сході США в цей час проходила потужна снігова буря. У штаті Мен фіксувалися значні морози, а незначний, але щільний сніг суттєво погіршував видимість, що могло ускладнити зліт повітряного судна.

