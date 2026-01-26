Видео
Україна
В США произошла авиакатастрофа частного самолета с людьми

В США произошла авиакатастрофа частного самолета с людьми

Дата публикации 26 января 2026 08:22
В США разбился частный самолет с восемью людьми
Дым от пожара. Фото: WABA

В международном аэропорту города Бангор в штате Мэн попал в аварию частный самолет с восемью людьми на борту. Инцидент произошел вечером в воскресенье во время попытки взлета.

Об этом сообщает CNN.

По информации FAA, бизнес-джет Bombardier Challenger 650 попал в аварийную ситуацию непосредственно на этапе взлета. Состояние пассажиров и членов экипажа пока не уточняется.

В аэропорту Бангор отметили, что экстренные службы были оперативно привлечены к ликвидации последствий инцидента. Городские власти и представители администрации международного аэропорта Бангор заявили, что спасатели продолжали работу на месте происшествия в течение нескольких часов, а на территории аэропорта был развернут центр экстренного реагирования.

В связи с авиационным происшествием аэропорт закрыли в ночь на воскресенье. Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что расследованием причин аварии будут заниматься совместно FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте США. Детали о ходе следственных действий обещают обнародовать позже.

Вероятно, авария произошла в условиях сложной погоды. На северо-востоке США в это время проходила мощная снежная буря. В штате Мэн фиксировались значительные морозы, а незначительный, но плотный снег существенно ухудшал видимость, что могло осложнить взлет воздушного судна.

Напомним, в России пассажирские самолеты начали массово выходить из строя.

Также в США высказали предположение, почему в Индии произошла авиакатастрофа в 2025 году.

США самолет пожар авиакатастрофа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
