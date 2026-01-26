Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США продолжаются масштабные протесты после гибели Алекса Претти

В США продолжаются масштабные протесты после гибели Алекса Претти

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 12:54
Протесты в Миннеаполисе усилились после действий федеральных агентов
Люди участвуют в демонстрации через день после того, как Алекса Претти, смертельно ранили агенты федеральной иммиграционной службы. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

В центре Миннеаполиса в воскресенье, 25 января, состоялась массовая акция протеста после смертельной стрельбы с участием федеральных агентов. Сотни людей вышли на улицы, требуя справедливого расследования гибели 37-летнего Алекса Претти и ранее застреленного Рене Гуд на фоне усиления иммиграционных операций в городе.

Об этом сообщает The Hill и CBS News.

Реклама
Читайте также:

В США усиливаются протесты после убийства медбрата Алекса Претти

Сейчас в Миннеаполисе продолжаются протесты. Водители массово сигналят, а участники демонстрации скандируют или держат плакаты с лозунгом "Убирайтесь прочь, ICE!".

Семья Претти сообщила, что Алекс глубоко заботился о пациентах, ветеранах и близких, а также был возмущен масштабными иммиграционными мероприятиями, которые проводились в городе при администрации президента Дональда Трампа.

Стрельба произошла через день после масштабного марша в центре Миннеаполиса против присутствия ICE. По оценкам организаторов, участие в шествии, которое стартовало возле стадиона US Bank и завершилось митингом у Target Center, могли принять до 50 тысяч человек.

Стрельба произошла в субботу утром, 24 января, менее чем через три недели после гибели Рене Гуд, которого также смертельно ранил агент ICE. Инцидент произошел на фоне роста федерального присутствия в Миннеаполисе и регулярных операций иммиграционных служб.

В субботу федеральный судья окружного суда США Эрик Тоструд издал временный запретительный приказ, которым обязал Министерство внутренней безопасности США сохранить все доказательства, связанные со смертью Претти, и запретил их изменять или уничтожать.

Появились новые подробности о расследовании убийства Алекса Претти

Министерство внутренней безопасности заявило, что агент пограничной службы открыл огонь в рамках самообороны, якобы после попытки Претти завладеть его оружием. В то же время губернатор Миннесоты Тим Уолз публично поставил под сомнение эту версию после просмотра видеозаписей с места происшествия.

Видео, подтвержденные CBS News, свидетельствуют, что в момент стрельбы Претти держал в руке мобильный телефон, а не оружие. Также видно, как федеральный агент выходит из схватки уже с оружием, отворачивается от мужчины, когда раздались первые выстрелы, после чего покидает место происшествия.

Чиновники штата заявили, что Претти был законным владельцем оружия с разрешением на его ношение и не имел судимостей.

Президент Дональд Трамп в воскресенье отказался прямо ответить, считает ли действия агента пограничной службы оправданными. В интервью The Wall Street Journal он заявил, что его администрация пересматривает все обстоятельства инцидента и примет решение после завершения анализа.

На фоне роста напряжения Ассоциация начальников полиции Миннесоты обратилась к президенту США с просьбой о встрече, заявив о сложных условиях работы правоохранителей и потребности в стабильности для местных общин.

Напомним, также в США сегодня произошла авария на борту частного самолета.

Также Америку накрыл мощный снежный циклон, который привел к масштабным блэкаутам.

США Дональд Трамп протесты мигранты Миграционная служба
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации