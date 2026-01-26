Протесты в Миннеаполисе усилились после действий федеральных агентов

Люди участвуют в демонстрации через день после того, как Алекса Претти, смертельно ранили агенты федеральной иммиграционной службы. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

В центре Миннеаполиса в воскресенье, 25 января, состоялась массовая акция протеста после смертельной стрельбы с участием федеральных агентов. Сотни людей вышли на улицы, требуя справедливого расследования гибели 37-летнего Алекса Претти и ранее застреленного Рене Гуд на фоне усиления иммиграционных операций в городе.

Об этом сообщает The Hill и CBS News.

Сейчас в Миннеаполисе продолжаются протесты. Водители массово сигналят, а участники демонстрации скандируют или держат плакаты с лозунгом "Убирайтесь прочь, ICE!".

Семья Претти сообщила, что Алекс глубоко заботился о пациентах, ветеранах и близких, а также был возмущен масштабными иммиграционными мероприятиями, которые проводились в городе при администрации президента Дональда Трампа.

Стрельба произошла через день после масштабного марша в центре Миннеаполиса против присутствия ICE. По оценкам организаторов, участие в шествии, которое стартовало возле стадиона US Bank и завершилось митингом у Target Center, могли принять до 50 тысяч человек.

Стрельба произошла в субботу утром, 24 января, менее чем через три недели после гибели Рене Гуд, которого также смертельно ранил агент ICE. Инцидент произошел на фоне роста федерального присутствия в Миннеаполисе и регулярных операций иммиграционных служб.

В субботу федеральный судья окружного суда США Эрик Тоструд издал временный запретительный приказ, которым обязал Министерство внутренней безопасности США сохранить все доказательства, связанные со смертью Претти, и запретил их изменять или уничтожать.

Появились новые подробности о расследовании убийства Алекса Претти

Министерство внутренней безопасности заявило, что агент пограничной службы открыл огонь в рамках самообороны, якобы после попытки Претти завладеть его оружием. В то же время губернатор Миннесоты Тим Уолз публично поставил под сомнение эту версию после просмотра видеозаписей с места происшествия.

Видео, подтвержденные CBS News, свидетельствуют, что в момент стрельбы Претти держал в руке мобильный телефон, а не оружие. Также видно, как федеральный агент выходит из схватки уже с оружием, отворачивается от мужчины, когда раздались первые выстрелы, после чего покидает место происшествия.

Чиновники штата заявили, что Претти был законным владельцем оружия с разрешением на его ношение и не имел судимостей.

Президент Дональд Трамп в воскресенье отказался прямо ответить, считает ли действия агента пограничной службы оправданными. В интервью The Wall Street Journal он заявил, что его администрация пересматривает все обстоятельства инцидента и примет решение после завершения анализа.

На фоне роста напряжения Ассоциация начальников полиции Миннесоты обратилась к президенту США с просьбой о встрече, заявив о сложных условиях работы правоохранителей и потребности в стабильности для местных общин.

