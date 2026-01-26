Потужний зимовий шторм охопив США — оголошено надзвичайний стан

Снігоочисні вантажівки розчищають вулицю. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В Америці вирує сильна негода — потужний зимовий шторм накрив значну частину Сполучених Штатів, спричинивши масштабні снігопади, крижаний дощ і різке похолодання. Найскладніша ситуація спостерігається у штатах на схід від Скелястих гір.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

США накрила снігова буря

За даними метеорологів, попередження про зимові шторми були оголошені на територіях, де проживають зараз близько 118 мільйонів людей. Ще 157 мільйонів американців отримали рекомендації готуватися до екстремального холоду.

У низці штатів, зокрема в Колорадо, Іллінойсі, Індіані, Міссурі, Нью-Джерсі, Нью-Йорку та Пенсільванії, з п'ятниці, 23 січня, випало понад 30 см снігу. Влада Нью-Йорка залучила підрозділи Національної гвардії для ліквідації наслідків стихії в самому місті, на Лонг-Айленді та в долині Гудзон.

Шторм серйозно порушив також й авіасполучення. За інформацією FlightAware, у неділю американські авіакомпанії скасували понад 11 000 рейсів. Національний аеропорт імені Рональда Рейгана у Вірджинії фактично припинив роботу, а в аеропортах Нью-Йорка, Філадельфії та Шарлотта не відбулося щонайменше 80% запланованих вильотів.

Крижаний дощ спричинив масові перебої з електропостачанням у південних штатах. У розпал негоди понад 1 мільйон споживачів у восьми штатах від Техасу до Кароліни залишилися без світла. Найбільше постраждав Теннессі, на який припала приблизно третина всіх відключень. Станом на вечір неділі без електроенергії залишалися понад 800 000 споживачів.

Президент США Дональд Трамп назвав шторм історичним і схвалив федеральні оголошення надзвичайного стану у формі стихійного лиха для 12 штатів. Загалом надзвичайний стан запровадили 17 штатів і округ Колумбія. Міністерство енергетики США видало екстрені розпорядження, щоб операторам енергосистем дозволили залучати резервні потужності для зменшення масштабів відключень.

Хоча шторм поступово відходить від східного узбережжя, метеорологи попереджають про надходження нових мас арктичного повітря, які утримають сильні морози ще на кілька днів.

Нещодавно в штаті Мічиган сталась масштабна аварія за участі понад 100 автівок через потужний снігопад.

Нагадаємо, тим часом в Україні синоптики прогнозують потепління та вітряну погоду впродовж тижня.