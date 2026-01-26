Видео
Україна
Зимний шторм парализовал большую часть США — что происходит

Зимний шторм парализовал большую часть США — что происходит

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 09:08
Мощный зимний шторм охватил США — объявлено чрезвычайное положение
Снегоочистительные грузовики расчищают улицу. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В Америке бушует сильная непогода — мощный зимний шторм накрыл значительную часть Соединенных Штатов, вызвав масштабные снегопады, ледяной дождь и резкое похолодание. Самая сложная ситуация наблюдается в штатах к востоку от Скалистых гор.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

США накрыла снежная буря

По данным метеорологов, предупреждения о зимних штормах были объявлены на территориях, где проживают сейчас около 118 миллионов человек. Еще 157 миллионов американцев получили рекомендации готовиться к экстремальному холоду.

В ряде штатов, в частности в Колорадо, Иллинойсе, Индиане, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании, с пятницы, 23 января, выпало более 30 см снега. Власти Нью-Йорка привлекли подразделения Национальной гвардии для ликвидации последствий стихии в самом городе, на Лонг-Айленде и в долине Гудзон.

Шторм серьезно нарушил также и авиасообщение. По информации FlightAware, в воскресенье американские авиакомпании отменили более 11 000 рейсов. Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вирджинии фактически прекратил работу, а в аэропортах Нью-Йорка, Филадельфии и Шарлотта не состоялось не менее 80% запланированных вылетов.

Ледяной дождь вызвал массовые перебои с электроснабжением в южных штатах. В разгар непогоды более 1 миллиона потребителей в восьми штатах от Техаса до Каролины остались без света. Больше всего пострадал Теннесси, на который пришлась примерно треть всех отключений. По состоянию на вечер воскресенья без электроэнергии оставались более 800 000 потребителей.

Президент США Дональд Трамп назвал шторм историческим и одобрил федеральные объявления чрезвычайного положения в форме стихийного бедствия для 12 штатов. В целом чрезвычайное положение ввели 17 штатов и округ Колумбия. Министерство энергетики США выдало экстренные распоряжения, чтобы операторам энергосистем позволили привлекать резервные мощности для уменьшения масштабов отключений.

Хотя шторм постепенно отходит от восточного побережья, метеорологи предупреждают о поступлении новых масс арктического воздуха, которые удержат сильные морозы еще на несколько дней.

Недавно в штате Мичиган произошла масштабная авария с участием более 100 автомобилей из-за мощного снегопада.

Напомним, тем временем в Украине синоптики прогнозируют потепление и ветреную погоду в течение недели.

