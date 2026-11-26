Пілот F-16 запускає ракету. Фото: Reuters

Україна зможе придбати пакет технічного обслуговування для літаків F-16 орієнтовною вартістю 621,9 млн доларів після схвалення угоди Держдепартаментом США. Витрати покриють чотири європейські країни-партнери через програму JUMPSTART, а самі постачання не потребуватимуть відрядження американських фахівців в Україну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Держдепу США.

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Фінансування угоди та вміст пакета

Україна отримає можливість закупити обладнання для технічного обслуговування винищувачів F-16 та супутнє оснащення на орієнтовну суму 621,9 мільйона доларів. Відповідне рішення про схвалення можливого продажу військової техніки уряду України ухвалив Державний департамент США.

Оплату за цим контрактом забезпечать європейські партнери. Україна використає кошти від Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії в межах Спільної багатонаціональної програми України, а саме на послуги, навчання та статті у швидких термінах (JUMPSTART). При цьому гроші Сполучених Штатів у цій передачі не будуть залучати.

За запитом українського уряду до пакета технічного обслуговування F-16 увійшли пристрої, що приводяться в дію картриджем, пристрої, що приводяться в дію паливом, лабораторне обладнання та транспортна підтримка. Усі ці позиції доповнять попередню угоду, вартість якої не перевищувала поріг, що вимагає обов'язкового повідомлення Конгресу США.

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"Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужними засобами протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили", — йдеться у заяві.

Головного виконавця або виконавців замовлення уряд США обере на конкурентній основі згідно з Федеральним регламентом закупівель. На сьогодні американській стороні не відомо про жодні компенсаційні угоди в межах цього можливого продажу. Якщо такі домовленості знадобляться в майбутньому, їх узгоджуватимуть безпосередньо покупець і підрядники під час переговорів.

Новини.LIVE повідомляли, що в листопаді українська дипломатія акцентувала на посиленні захисту неба та забезпеченні винищувачів F-16. Так, 17 листопада на засіданні "Рамштайну" Володимир Зеленський закликав союзників передати ракети-перехоплювачі зі своїх запасів.

Уже наступного дня, 18 листопада, очільник МЗС Португалії Паулу Ранжел заявив, що його країна не віддаватиме Україні власні F-16, оскільки вони потрібні для охорони її великої морської акваторії, хоча припустив допомогу з навчанням пілотів і боєприпасами.

Президент також уточнив, що США досі не погодили передачу 48 ракет для комплексів Patriot, попри те, що постачання боєприпасів для F-16 і NASAMS закладене в програму PURL. Водночас у МЗС України запевнили, що базові потреби у 20-міліметрових снарядах для F-16 повністю закриті до кінця 2026 року, а самі винищувачі дедалі активніше збивають російські реактивні дрони.