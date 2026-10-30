Речник МЗС України Георгаій Тихий. Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що потреби країни у 20-мм боєприпасах для F-16 закриті до кінця 2026 року. За його словами, до збиття російських реактивних дронів та інших повітряних цілей активніше залучають авіацію.

Про це Георгій Тихий сказав під час пресконференції у пʼятницю, 30 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Потреба України у 20-мм боєприпасах для F-16 закриті до кінця року

Тихий зауважив, для збиття російських цілей, зокрема, використовують F-16 та боєприпаси з калібром 20-мм.

Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, зокрема особистим зусиллям міністра закордонних справ Андрія Сибіги, українські військові матимуть необхідний запас 20-мм боєприпасів до завершення 2026 року.

"Іде робота на те, щоб і в наступний рік забезпечити. Але до кінця року 20-мм завдяки цій роботі забезпечені наші військові. Іде робота і над залученням додаткових платформ, додаткових літаків, пришвидшенням постачання тих, які вже обіцяні, залученням додаткових і деталей, і обслуговування, пришвидшенням обслуговування літаків", — зазначив речник МЗС.

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Тихий висловив вдячність партнерам, які працюють з Україною над обслуговуванням. Він також заперечив інформацію про те, що вони нібито не виконують домовленостей щодо технічного обслуговування літаків або затягують відповідні роботи.

Водночас речник зауважив, що умови воєнного часу потребують оперативнішого реагування.

"У нас інше відчуття часу: нам все потрібно на вчора, нам всього потрібно більше", — каже він.

Тихий також наголосив на потребі України в ракетах-перехоплювачах.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Україна реформує Повітряні сили відповідно до західної моделі. Зокрема, вже створено 107-ме крило винищувачів F-16.

А 22 жовтня Міністерство оборони України повідомило про передачу Данією понад 50 тисяч 20-мм боєприпасів для бортових гармат винищувачів F-16. Постачання здійснили в прискореному режимі.