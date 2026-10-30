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Главная Новости дня Тихий: потребности в 20-мм снарядах для F-16 обеспечены до конца года

Тихий: потребности в 20-мм снарядах для F-16 обеспечены до конца года

Ua ru
30 октября 2026 19:56
Репортаж
Украина обеспечена боеприпасами для F-16 до конца 2026 года МИД Украины
Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что потребности страны в 20-мм боеприпасах для F-16 обеспечены до конца 2026 года. По его словам, для сбивания российских реактивных дронов и других воздушных целей все активнее задействуется авиация.

Об этом Георгий Тихий заявил во время пресс-конференции в пятницу, 30 октября, передает Новини.LIVE.

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Потребности Украины в 20-мм боеприпасах для F-16 обеспечены до конца года

Тихий отметил, что для сбивания российских целей, в частности, используются F-16 и боеприпасы калибра 20 мм.

Благодаря сотрудничеству с международными партнерами, в частности личным усилиям министра иностранных дел Андрея Сибиги, украинские военные будут иметь необходимый запас 20-мм боеприпасов до конца 2026 года.

"Ведется работа над тем, чтобы обеспечить их и в следующем году. Но до конца года наши военные обеспечены 20-мм боеприпасами благодаря этой работе. Ведется работа и над привлечением дополнительных платформ, дополнительных самолетов, ускорением поставок тех, которые уже обещаны, привлечением дополнительных деталей и обеспечением технического обслуживания, ускорением обслуживания самолетов", — отметил пресс-секретарь МИД.

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Тихий выразил благодарность партнерам, которые работают с Украиной над техническим обслуживанием. Он также опроверг информацию о том, что они якобы не выполняют договоренности по техническому обслуживанию самолетов или затягивают соответствующие работы.

В то же время пресс-секретарь отметил, что условия военного времени требуют более оперативного реагирования.

"У нас другое ощущение времени: нам всё нужно на вчера, нам всего нужно больше", — говорит он.

Тихий также подчеркнул потребность Украины в ракетах-перехватчиках.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина реформирует Воздушные силы в соответствии с западной моделью. В частности, уже создано 107-е крыло истребителей F-16.

А 22 октября Министерство обороны Украины сообщило о передаче Данией более 50 тысяч 20-мм боеприпасов для бортовых пушек истребителей F-16. Поставки осуществили в ускоренном режиме.

война Украина боеприпасы ПВО F-16 Георгий Тихий
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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