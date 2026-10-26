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Главная Новости дня Военно-воздушные силы готовят авиабазы для F-16 и Gripen

Военно-воздушные силы готовят авиабазы для F-16 и Gripen

Ua ru
26 октября 2026 14:03
Игнат рассказал о реформе авиации Украины и подготовке баз для F-16 и Gripen Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне самолетов F-16. Фото: Reuters

Украина реформирует свои Воздушные силы, переходя на структуру авиационных крыльев по западному образцу, и уже создала 107-е крыло истребителей F-16. Одновременно Воздушные силы готовят универсальные авиабазы для приема различных типов самолетов, в частности шведских Gripen, а также рассчитывают на модернизацию имеющихся американских истребителей при участии производителя Lockheed Martin.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в подкасте "РБК-Украина", сообщает Новини.LIVE.

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Истребитель Gripen
Истребитель Gripen. Фото: Reuters

Новая украинская военная авиация

По словам Игната, переход на структуру авиационных крыльев предусматривает реорганизацию Воздушных сил и подготовку инфраструктуры для эксплуатации различных типов западных истребителей. Украина планирует использовать шведские самолеты Gripen.

Игнат рассказал, что в первую очередь речь идет об истребителях предыдущей модификации Gripen, которые уже находились в эксплуатации. В то же время шведская компания Saab производит более современную версию Gripen E, которая обладает улучшенными характеристиками.

"Очень многие пилоты именно на Gripen тоже хотят попасть в перспективе", — отметил Игнат.

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Представитель Воздушных сил подчеркнул, что производство современных боевых самолетов является сложным и длительным процессом из-за большого количества высокотехнологичных компонентов.

"Это высокотехнологичная вещь. Именно поэтому самолет поколения 4++ стоит 150 миллионов долларов, а то и больше", — объяснил Игнат.

Параллельно Украина рассчитывает на сотрудничество с американской компанией Lockheed Martin по ремонту, улучшению характеристик и модернизации истребителей F-16, которые уже находятся на вооружении.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дания передала Украине более 50 тысяч боеприпасов для истребителей F-16. Речь идет о патронах для бортовых пушек самолетов, которые могут применяться против воздушных и наземных целей.

Также Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский обсудил с представителями компании Lockheed Martin усиление украинской противовоздушной обороны и авиации. Стороны говорили о дополнительных системах Patriot, ракетах-перехватчиках и возможностях, связанных с истребителями F-16.

истребитель F-16 Юрий Игнат авиация Gripen
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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