Президент України Володимир Зеленський на тлі літаків F-16. Фото: Reuters

Україна реформує свої Повітряні сили, переходячи на структуру авіаційних крил за західним зразком, і вже створила 107-ме крило винищувачів F-16. Одночасно ПС готують універсальні авіабази для приймання різних типів літаків, зокрема шведських Gripen, а також розраховують на модернізацію наявних американських винищувачів за участю виробника Lockheed Martin.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у подкасті "РБК-Україна", повідомляє Новини.LIVE.

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Винищувач Gripen. Фото: Reuters

Нова українська військова авіація

За словами Ігната, перехід на структуру авіаційних крил передбачає реорганізацію Повітряних сил та підготовку інфраструктури для експлуатації різних типів західних винищувачів. Україна планує використовувати шведські літаки Gripen.

Ігнат розповів, що першочергово йдеться про винищувачі попередньої модифікації Gripen, які вже перебували в експлуатації. Водночас шведська компанія Saab виготовляє сучаснішу версію Gripen E, яка має покращені характеристики.

"Дуже багато пілотів саме на Gripen теж хочуть потрапити в перспективі", — зазначив Ігнат.

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Представник Повітряних сил наголосив, що виробництво сучасних бойових літаків є складним і тривалим процесом через велику кількість високотехнологічних компонентів.

"Це високотехнологічна річ. Саме тому літак покоління 4++ коштує 150 мільйонів доларів, а то й більше", — пояснив Ігнат.

Паралельно Україна розраховує на співпрацю з американською компанією Lockheed Martin щодо ремонту, покращення характеристик і модернізації винищувачів F-16, які вже перебувають на озброєнні.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Данія передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів для винищувачів F-16. Йдеться про патрони для бортових гармат літаків, які можуть застосовуватися проти повітряних і наземних цілей.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Зеленський обговорив із представниками компанії Lockheed Martin посилення української протиповітряної оборони та авіації. Сторони говорили про додаткові системи Patriot, ракети-перехоплювачі та можливості, пов'язані з винищувачами F-16.