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Головна Новини дня Україна отримала від Данії понад 50 тисяч боєприпасів для F-16

Україна отримала від Данії понад 50 тисяч боєприпасів для F-16

Ua ru
23 жовтня 2026 12:40
Данія передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів для F-16
Винищувач F-16, мобільні комплекси забезпечення та представники ЗСУ. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України 22 жовтня повідомило, що Данія передала Україні більше 50 тисяч боєприпасів 20-мм калібру, призначені для бортових гармат винищувачів F-16. Передачу організували в прискореному режимі, а українські пілоти вже використовують ці снаряди для перехоплення реактивних ударних безпілотників.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Міністерство оборони України про передачу боєприпасів для F-16
Повідомлення Міноборони України. Скриншот: t.me/ministry_of_defense_ua 

Як використовують боєприпаси для F-16

У Міноборони наголошують, що винищувачі F-16 є одним із найефективніших засобів протидії реактивним "шахедам". Для перехоплення таких цілей українській авіації важливо мати достатні запаси озброєння.

У відомстві подякували Данії за підтримку: "Вдячні Данії за швидку та дієву відповідь на запит про додаткові боєприпаси. Така оперативність має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони та захисту людей від російських повітряних атак".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Після переговорів глава держави заявив, що Україна найближчими днями мала отримати боєприпаси для F-16 у межах фінського пакета військової допомоги. 

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Також Новини.LIVE писали, що Україна домовилася з Бельгією про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Президент Володимир Зеленський повідомив, що процес отримання літаків планують прискорити.

Данія боєприпаси F-16 Повітряні Сили ЗСУ пілоти реактивні дрони
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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