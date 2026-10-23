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Главная Новости дня Украина получила от Дании более 50 тысяч боеприпасов для F-16

Украина получила от Дании более 50 тысяч боеприпасов для F-16

Ua ru
23 октября 2026 12:40
Дания передала Украине более 50 тысяч боеприпасов для F-16
Истребитель F-16, мобильные комплексы обеспечения и представители ВСУ. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

22 октября Министерство обороны Украины сообщило, что Дания передала Украине более 50 тысяч боеприпасов 20-мм калибра, предназначенных для бортовых пушек истребителей F-16. Передачу организовали в ускоренном режиме, а украинские пилоты уже используют эти снаряды для перехвата реактивных ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Міністерство оборони України про передачу боєприпасів для F-16
Сообщение Минобороны Украины. Скриншот: t.me/ministry_of_defense_ua

Как используются боеприпасы для F-16

В Минобороны отмечают, что истребители F-16 являются одним из самых эффективных средств противодействия реактивным "шахедам". Для перехвата таких целей украинской авиации важно иметь достаточные запасы вооружения.

В ведомстве поблагодарили Данию за поддержку: "Благодарны Дании за быстрый и действенный ответ на запрос о дополнительных боеприпасах. Такая оперативность имеет непосредственное значение для усиления украинской противовоздушной обороны и защиты людей от российских воздушных атак".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом. После переговоров глава государства заявил, что Украина в ближайшие дни должна получить боеприпасы для F-16 в рамках финского пакета военной помощи.

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Также Новини.LIVE писали, что Украина договорилась с Бельгией о передаче трех истребителей F-16 до конца 2026 года. Президент Владимир Зеленский сообщил, что процесс получения самолетов планируется ускорить.

Дания боеприпасы F-16 Воздушные Силы ВСУ пилоты реактивные дроны
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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