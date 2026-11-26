Пилот F-16 запускает ракету. Фото: Reuters

Украина сможет приобрести пакет технического обслуживания для самолетов F-16 ориентировочной стоимостью 621,9 млн долларов после одобрения соглашения Госдепартаментом США. Расходы покроют четыре европейские страны-партнеры в рамках программы JUMPSTART, а сами поставки не потребуют командировки американских специалистов в Украину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Госдепа США.

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Финансирование соглашения и содержание пакета

Украина получит возможность закупить оборудование для технического обслуживания истребителей F-16 и сопутствующее оснащение на ориентировочную сумму 621,9 миллиона долларов. Соответствующее решение об одобрении возможной продажи военной техники правительству Украины принял Государственный департамент США.

Оплату по этому контракту обеспечат европейские партнеры. Украина использует средства от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии в рамках Совместной многонациональной программы Украины, а именно на услуги, обучение и срочные поставки (JUMPSTART). При этом средства Соединенных Штатов в данной сделке задействованы не будут.

По запросу украинского правительства в пакет технического обслуживания F-16 вошли устройства, приводимые в действие картриджем, устройства, приводимые в действие топливом, лабораторное оборудование и транспортная поддержка. Все эти позиции дополнят предыдущее соглашение, стоимость которого не превышала порог, требующий обязательного уведомления Конгресса США.

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"Предлагаемая сделка усилит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности более мощными средствами противовоздушной обороны. У Украины не возникнет трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы", — говорится в заявлении.

Главного исполнителя или исполнителей заказа правительство США выберет на конкурсной основе в соответствии с Федеральным регламентом закупок. На сегодняшний день американской стороне не известно ни о каких компенсационных соглашениях в рамках этой возможной продажи. Если такие договоренности понадобятся в будущем, их будут согласовывать непосредственно покупатель и подрядчики в ходе переговоров.

Новини.LIVE сообщали, что в ноябре украинская дипломатия сделала акцент на усилении защиты воздушного пространства и обеспечении истребителей F-16. Так, 17 ноября на заседании "Рамштайна" Владимир Зеленский призвал союзников передать ракеты-перехватчики из своих запасов.

Уже на следующий день, 18 ноября, глава МИД Португалии Паулу Ранжел заявил, что его страна не будет передавать Украине собственные F-16, поскольку они необходимы для охраны её обширной морской акватории, хотя и допустил возможность помощи в обучении пилотов и поставках боеприпасов.

Президент также уточнил, что США до сих пор не одобрили передачу 48 ракет для комплексов Patriot, несмотря на то, что поставки боеприпасов для F-16 и NASAMS заложены в программу PURL. В то же время в МИД Украины заверили, что базовые потребности в 20-миллиметровых снарядах для F-16 полностью покрыты до конца 2026 года, а сами истребители всё активнее сбивают российские реактивные дроны.