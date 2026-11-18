Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел повідомив у середу, 18 листопада, що країна не планує передавати Україні винищувачі F-16. Він обґрунтував це тим, що Португалії потрібен захист власного повітряного простору та морської акваторії, що становить 90% території держави. Водночас він допустив співпрацю в українських пілотів та постачанні боєприпасів для цих літаків.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", передає Новини.LIVE.

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Португалія не передасть Україні винищувачі F-16

Під час пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою Паулу Ранжел заявив, що передача винищувачів F-16 наразі неможлива. Він повідомив, що Португалії необхідно контролювати морські маршрути, зокрема через ризики проходження тіньового флоту Росії португальськими водами.

Однак країна розглядає інші шляхи співпраці, зокрема йдеться про подальше навчання українських пілотів. За його словами, він обговорить цю можливість із Міністерством оборони Португалії, адже оборонне відомство та збройні сили країни мають повноваження ухвалювати такі рішення.

Окремо він прокоментував можливість постачання боєприпасів для винищувачів F-16:

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"Також потрібно розглянути питання щодо боєприпасів, які використовують F-16, з'ясувати, чи можлива співпраця в цьому напрямку", — сказав він.

Новини.LIVE інформували, що також президент Володимир Зеленський 17 листопада повідомив: Україні потрібно 40 винищувачів F-16. Він наголосив, що ці літаки відіграють важливу роль у захисті неба.

Ми писали, що Володимир Зеленський 12 листопада повідомив, що військові використовують винищувачі F-16 для знешкодження повітряних цілей, зокрема йдеться про реактивні дрони РФ. За його словами, російська армія нарощує свої можливості для атак, то країні важливо мати більше боєприпасів.