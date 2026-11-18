Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел сообщил в среду, 18 ноября, что страна не планирует передавать Украине истребители F-16. Он обосновал это тем, что Португалии необходима защита собственного воздушного пространства и морской акватории, составляющей 90% территории государства. В то же время он допустил возможность сотрудничества с украинскими пилотами и поставки боеприпасов для этих самолетов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", передает Новини.LIVE.

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Португалия не передаст Украине истребители F-16

Во время пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой Паулу Ранжел заявил, что передача истребителей F-16 в настоящее время невозможна. Он сообщил, что Португалии необходимо контролировать морские маршруты, в частности из-за рисков прохождения теневого флота России через португальские воды.

Однако страна рассматривает другие пути сотрудничества, в частности речь идет о дальнейшем обучении украинских пилотов. По его словам, он обсудит эту возможность с Министерством обороны Португалии, ведь оборонное ведомство и вооруженные силы страны имеют полномочия принимать такие решения.

Отдельно он прокомментировал возможность поставок боеприпасов для истребителей F-16:

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"Также нужно рассмотреть вопрос о боеприпасах, которые используют F-16, выяснить, возможно ли сотрудничество в этом направлении", — сказал он.

Новини.LIVE сообщали, что 17 ноября президент Владимир Зеленский заявил: Украине требуется 40 истребителей F-16. Он подчеркнул, что эти самолеты играют важную роль в защите воздушного пространства.

Мы писали, что Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что военные используют истребители F-16 для уничтожения воздушных целей, в частности речь идет о реактивных дронах РФ. По его словам, российская армия наращивает свои возможности для атак, поэтому стране важно иметь больше боеприпасов.