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Президент України Володимир Зеленський заявив, що США досі не погодили передачу Україні 48 ракет для систем ППО Patriot. Водночас у межах програми PURL передбачено постачання ракет для винищувачів F-16 та комплексів NASAMS.

Про це глава держави заявив під час пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у вівторок, 24 листопада, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Які ракети Україна очікує від США

Володимир Зеленський повідомив, що у межах програми PURL Україна розраховує отримати боєприпаси для посилення ППО. Зокрема, вже підписано відповідний пакет щодо ракет AIM для винищувачів F-16 та систем NASAMS.

Водночас питання постачання ракет для протибалістичних систем Patriot залишається невирішеним.

Зеленський уточнив, що йдеться про окремий договір на 48 ракет, який досі не підписав глава Пентагону Піт Гегсет.

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"Там точно є один договір на 48 ракет. На жаль, Хегсет поки що це не підписав. Тому це залежить виключно від нього", — зазначив президент.

Чому Україна не отримала ліцензії на виробництво ракет

Володимир Зеленський повідомив, що Україна досі не має ліцензій на виробництво ракет PAC-2 і PAC-3.

"Ми на словах отримали від Білого дому підтвердження, отримали особисто від президента Трампа. Але не отримали в реальності ці ліцензії", — наголосив Зеленський.

Відсутність необхідних дозволів також затримує запуск виробництва ракет у Німеччині. Президент зазначив, що Берлін теж отримав відповідні підтвердження, однак досі не може розпочати виробничий процес.

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