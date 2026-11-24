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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержках с поставками ракет для систем ПВО и проблемах с согласованием их производства в Германии. В частности, до сих пор не подписан договор о передаче Украине 48 ракет для Patriot.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром во вторник, 24 ноября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Там точно есть один договор на 48 ракет. К сожалению, Хегсет пока его не подписал. Поэтому это зависит исключительно от него", — сказал он.

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