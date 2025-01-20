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У США є лише дві статі — Трамп скасував гендерні реформи

20 січня 2025 20:17
Євгенія Брюховецька - редактор
В США є лише дві статі - промова Трампа після інавгурації
Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Новий президент США Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, скасував гендерні реформи, які раніше запровадив Джо Байден. Про це він сказав під час інавгураційної церемонії.

Захід транслювали Новини.LIVE о 19:00 за київським часом.

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"Відсьогодні офіційною політикою нашої країни буде те, що є тільки дві статі — жіноча і чоловіча. У США є тільки дві статі", — сказав Трамп.

Після відповідного указу президента у США до чоловіків та жінок будуть ставитися виключно згідно з їхньою біологічною статтю.

Також Трамп оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою й направить туди американських військових.

Напередодні інавгурації у Вашингтоні кореспондентка Новини.LIVE поспілкувалася з американцями у Вашингтоні та розпитала стосовно їхніх очікувань від другого терміну Трампа.

США Дональд Трамп жінки реформи чоловіки інавгурація Трампа

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