В США есть только два пола - речь Трампа после инаугурации

Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Новый президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 января, отменил гендерные реформы, которые ранее ввел Джо Байден. Об этом он сказал во время инаугурационной церемонии.

Мероприятие транслировали Новини.LIVE в 19:00 по киевскому времени.

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"С сегодняшнего дня официальной политикой нашей страны будет то, что есть только два пола — женский и мужской. В США есть только два пола", — сказал Трамп.

После соответствующего указа президента в США к мужчинам и женщинам будут относиться исключительно согласно их биологическому полу.

Также Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и направит туда американских военных.

Накануне инаугурации в Вашингтоне корреспондент Новини.LIVE пообщалась с американцами в Вашингтоне и расспросила об их ожиданиях от второго срока Трампа.