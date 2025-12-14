Звільнення політв'язнів з Білорусі — у США заявили про перспективи

Спецпосланець президента США Джон Коул. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Спецпосланець президента США в Білорусі Джон Коул анонсував звільнення ще приблизно тисяча білоруських політв'язнів. За його словами, це може відбутися найближчими місяцями.

Про це повідомляє Reuters.

Звільнення білоруських політв'язнів

У коментарі агентству Коул заявив, що найближчим часом самопроголошений президент Олександр Лукашенко може звільнити тисячу політв'язнів. Це може відбутися однією великою групою.

"Я думаю, що це більш ніж можливо, я думаю, що це ймовірно… Ми на правильному шляху, імпульс є", — сказав спецпосланець Трампа.

Нагадаємо, 13 грудня Коул заявив, що США знімуть санкції з білоруського калію. У Вашингтоні назвали цей крок сигналом до можливого подальшого пом'якшення обмежень у відносинах з Мінськом.

Того ж дня Лукашенко звільнив 114 політв'язнів Білорусі. Серед них п'ятеро громадян України.

Після цього Буданов доповів Зеленському про звільнення цивільних з Білорусі. Президент доручив очільнику ГУР посилити роботу для звільнення військовополонених українців з Росії.