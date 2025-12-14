Освобождение политзаключенных из Беларуси — в США заявили о перспективах

Спецпосланник президента США Джон Коул. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Спецпосланник президента США в Беларуси Джон Коул анонсировал освобождение еще примерно тысяча белорусских политзаключенных. По его словам, это может произойти в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Освобождение белорусских политзаключенных

В комментарии агентству Коул заявил, что в ближайшее время самопровозглашенный президент Александр Лукашенко может освободить тысячу политзаключенных. Это может произойти одной большой группой.

"Я думаю, что это более чем возможно, я думаю, что это вероятно... Мы на правильном пути, импульс есть", — сказал спецпосланник Трампа.

Напомним, 13 декабря Коул заявил, что США снимут санкции с белорусского калия. В Вашингтоне назвали этот шаг сигналом к возможному дальнейшему смягчению ограничений в отношениях с Минском.

В тот же день Лукашенко освободил 114 политзаключенных Беларуси. Среди них пятеро граждан Украины.

После этого Буданов доложил Зеленскому об освобождении гражданских из Беларуси. Президент поручил главе ГУР усилить работу для освобождения военнопленных украинцев из России.