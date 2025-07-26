Законопроєкт Зеленського про САП і НАБУ — чи підтримає його Слуга народу

Засідання Верховної Ради. Фото: instagram.com/sluganarodu.official

У партії "Слуга народу" заявили про готовність підтримати президентський законопроєкт щодо відновлення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Попередньо повідомлялося про 70 депутатів, які відмовилися віддати свій голос.

Речниця фракції Юлія Палійчук зробила заяву у коментарі "Суспільному".

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Палійчук у офіційному коментарі запевнила, що інформація про відмову нардепів від партії голосувати за законопроєкт Володимира Зеленського не відповідає дійсності.

"Фракція "Слуга Народу" підтримає президентський законопроєкт. Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності. Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість", — заявила речниця.

Однак серед нардепів "Слуги народа" дійсно є ті, хто не підтримує ініціативу президента, проте таких меншість.

"Вони в суттєвій меншості, але причина не в переживанні за помсту (антикорупційних органів ― ред.), а в тому, що вони вважають: процесуально попередній закон має логіку в підзвітності НАБУ й САП Генеральному прокуророві. Все одно, доведеться переголосувати рано чи пізно, але ще з більшим суспільним обуренням і негативними сигналами від партнерів", — заявив інсайдер у партії.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times з посиланням на власні джерела написало, що до 70 депутатів від партії можуть не проголосувати за ініціативу Володимира Зеленського. Причиною називали побоювання переслідувань з боку антикорупційних органів.

Ймовірною причиною занепокоєння, як зазначає видання, стала заява очільника САП Олександра Клименка в інтерв'ю "Суспільному". Він пообіцяв проаналізувати обмеження повноважень САП і НАБУ. Але згодом він уточнив у коментарі Financial Times, що переслідувань варто остерігатися лише тим, хто дійсно причетний до корупції.

Що відомо про законопроєкт Зеленського

24 липня президент Зеленський подав до парламенту законопроєкт №13533, який передбачає посилення інституційної незалежності НАБУ та САП. Цей документ став відповіддю на нещодавно ухвалений закон № 4555-IX, який спричинив гучну критику з боку громадськості, міжнародних партнерів і спричинив протести в кількох містах.

Серед ключових положень президентського законопроєкту:

генпрокурор та його заступники не матимуть права втручатися в діяльність прокурорів САП;

усі адміністративні накази щодо САП потребуватимуть погодження з керівником САП;

посилюється робота над екстрадицією підозрюваних;

співробітники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, проходитимуть поліграф.

У НАБУ та САП підтримали цю ініціативу й закликали Верховну Раду до якнайшвидшого ухвалення документа, наголосивши, що він відновлює ключові процесуальні повноваження та гарантує незалежність.

Раніше адвокат дав відповідь, чи вплине закон про НАБУ та САП на боротьбу з корупцією в Україні.

А також Володимир Зеленський прокоментував суспільний резонанс навколо САП і НАБУ.