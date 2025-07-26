Законопроект Зеленского о САП и НАБУ — поддержит ли его Слуга народа

Заседание Верховной Рады. Фото: instagram.com/sluganarodu.official

В партии "Слуга народа" заявили о готовности поддержать президентский законопроект о восстановлении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Предварительно сообщалось о 70 депутатах, которые отказались отдать свой голос.

Пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сделала заявление в комментарии "Суспільному".

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Палийчук в официальном комментарии заверила, что информация об отказе нардепов от партии голосовать за законопроект Владимира Зеленского не соответствует действительности.

"Фракция "Слуга народа" поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов якобы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне не понятно, откуда взялось это количество", — заявила пресс-секретарь.

Однако среди нардепов "Слуги народа" действительно есть те, кто не поддерживает инициативу президента, однако таких меньшинство.

"Они в существенном меньшинстве, но причина не в переживании за месть (антикоррупционных органов — ред.), а в том, что они считают: процессуально предыдущий закон имеет логику в подотчетности НАБУ и САП Генеральному прокурору. Все равно, придется переголосовать рано или поздно, но еще с большим общественным возмущением и негативными сигналами от партнеров", — заявил инсайдер в партии.

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники написало, что до 70 депутатов от партии могут не проголосовать за инициативу Владимира Зеленского. Причиной называли опасения преследований со стороны антикоррупционных органов.

Вероятной причиной беспокойства, как отмечает издание, стало заявление главы САП Александра Клименко в интервью "Суспільному". Он пообещал проанализировать ограничения полномочий САП и НАБУ. Но впоследствии он уточнил в комментарии Financial Times, что преследований стоит опасаться только тем, кто действительно причастен к коррупции.

Что известно о законопроекте Зеленского

24 июля президент Зеленский подал в парламент законопроект №13533, который предусматривает усиление институциональной независимости НАБУ и САП. Этот документ стал ответом на недавно принятый закон № 4555-IX, который вызвал громкую критику со стороны общественности, международных партнеров и вызвал протесты в нескольких городах.

Среди ключевых положений президентского законопроекта:

генпрокурор и его заместители не будут иметь права вмешиваться в деятельность прокуроров САП;

все административные приказы по САП потребуют согласования с руководителем САП;

усиливается работа над экстрадицией подозреваемых;

сотрудники НАБУ, которые имеют доступ к гостайне, будут проходить полиграф.

В НАБУ и САП поддержали эту инициативу и призвали Верховную Раду к скорейшему принятию документа, отметив, что он восстанавливает ключевые процессуальные полномочия и гарантирует независимость.

Ранее адвокат дал ответ, повлияет ли закон о НАБУ и САП на борьбу с коррупцией в Украине.

А также Владимир Зеленский прокомментировал общественный резонанс вокруг САП и НАБУ.