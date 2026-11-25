Пожежа в Сизрані на НПЗ. Фото: соцмережі

У Самарській області РФ після масованої атаки безпілотників 25 листопада спалахнули пожежі на Сизранському та Куйбишевському нафтопереробних заводах, що належать компанії "Роснефть". Місцева влада заявила про нібито збиття понад 145 дронів, а також підтвердила загибель однієї людини та перебої зі світлом.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на російські ЗМІ та повідомлення в соцмережах.

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В Росії у Самарській області горять два великі НПЗ

У Самарській області Росії під удар безпілотників потрапили щонайменше два ключові нафтопереробні підприємства регіону — Сизранський та Куйбишевський НПЗ, які входять до Самарської групи заводів компанії "Роснефть".

Сизранський НПЗ, який росіяни намагалися відремонтувати ще у вересні, здатний переробляти від 8,5 до 8,9 млн тонн нафти щорічно, що становить 3% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Своєю чергою Куйбишевський НПЗ є найбільшим підприємством нафтової галузі області та забезпечує близько 2,6% усієї переробки нафти в РФ.

Пожежа в Самарській області. Фото: соцмережі/Telegram

Окрім цих двох заводів, низка моніторингових Telegram-каналів повідомила про ймовірні влучання по Новокуйбишевському НПЗ, а також по об'єкту нафтотранспортної інфраструктури — лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" компанії "Транснефть" поблизу селища Просвіт у Волзькому районі або терміналу "Самаратранснафта".

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Жителі цих районів підтверджували звуки вибухів, проте офіційного підтвердження ураження цих об'єктів наразі немає.

Дим від пожежі. Фото: кадр з відео

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев у соцмережі "ВКонтакте" заявив про масований наліт дронів, відзвітувавши про нібито знищення понад 145 апаратів. Водночас чиновник визнав наявність руйнувань та повідомив про жертву.

Через наслідки нічної атаки на окремих територіях області зникло електропостачання, до відновлення якого залучили екстрені служби. Крім того, частину навчальних закладів перевели на змінений графік роботи.

"Також є відключення електроенергії на окремих територіях. Екстрені служби розпочинають відновлювальні роботи. Необхідно набратися терпіння", — додав очільник регіону.

Згодом губернатор оголосив про скасування загрози безпілотників, однак обмеження на прийом та відправлення авіарейсів у самарському аеропорту "Курумоч" продовжували діяти.

Новини.LIVE інформували, що українські військові системно виводять із ладу російську нафтопереробну галузь, яка забезпечує пальним армію та економіку РФ. За підрахунками Fire Point, на початку листопада під ударами опинилися щонайменше дев'ять заводів, зокрема всі п'ять найбільших підприємств країни.

Серед уражених цілей опинився Ільський НПЗ у Краснодарському краї, де пошкодили основні виробничі установки та комплекс із випуску автомобільного бензину, а також один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Пермській області.

А в ніч на 23 листопада дрони атакували одразу два стратегічні об'єкти в різних регіонах РФ. Спалахнула пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у Ростовській області, а в Татарстані влучили в резервуари нафтоперекачувальної станції "Калейкіно".