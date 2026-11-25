Пожар на НПЗ в Сизране. Фото: социальные сети

В Самарской области РФ после массированной атаки беспилотников 25 ноября вспыхнули пожары на Сизранском и Куйбышевском нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих компании «Роснефть». Местные власти заявили о якобы сбитых более 145 дронов, а также подтвердили гибель одного человека и перебои с электричеством.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и сообщения в соцсетях.

Реклама

В России в Самарской области горят два крупных НПЗ

В Самарской области России под удар беспилотников попали как минимум два ключевых нефтеперерабатывающих предприятия региона — Сизранский и Куйбышевский НПЗ, входящие в Самарскую группу заводов компании "Роснефть".

Сизранский НПЗ, который россияне пытались отремонтировать еще в сентябре, способен перерабатывать от 8,5 до 8,9 млн тонн нефти в год, что составляет 3% от общего объема нефтепереработки в России. В свою очередь, Куйбышевский НПЗ является крупнейшим предприятием нефтяной отрасли области и обеспечивает около 2,6% всей переработки нефти в РФ.

Пожар в Самарской области. Фото: соцсети/Telegram

Помимо этих двух заводов, ряд мониторинговых Telegram-каналов сообщил о вероятных попаданиях по Новокуйбышевскому НПЗ, а также по объекту нефтетранспортной инфраструктуры — линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" компании "Транснефть" вблизи посёлка Просвет в Волжском районе или терминалу "Самаратранснафта".

Читайте также:

Жители этих районов подтверждали звуки взрывов, однако официального подтверждения поражения этих объектов пока нет.

Дым от пожара. Фото: кадр из видео

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в соцсети «ВКонтакте» заявил о массированном налете дронов, сообщив о якобы уничтожении более 145 аппаратов. В то же время чиновник признал наличие разрушений и сообщил о жертве.

В результате ночной атаки на отдельных территориях области пропало электроснабжение, к восстановлению которого привлечены экстренные службы. Кроме того, часть учебных заведений переведена на измененный график работы.

"Также наблюдаются отключения электроэнергии на отдельных территориях. Экстренные службы приступают к восстановительным работам. Необходимо набраться терпения", — добавил глава региона.

Впоследствии губернатор объявил об отмене угрозы со стороны беспилотников, однако ограничения на прием и отправку авиарейсов в самарском аэропорту "Курумоч" продолжали действовать.

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные систематически выводят из строя российскую нефтеперерабатывающую отрасль, которая обеспечивает топливом армию и экономику РФ. По подсчётам Fire Point, в начале ноября под ударами оказались как минимум девять заводов, в том числе все пять крупнейших предприятий страны.

Среди пораженных целей оказался Ильский НПЗ в Краснодарском крае, где были повреждены основные производственные установки и комплекс по выпуску автомобильного бензина, а также один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Пермской области.

А в ночь на 23 ноября дроны атаковали сразу два стратегических объекта в разных регионах РФ. Вспыхнул пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, а в Татарстане были поражены резервуары нефтеперекачивающей станции "Калейкино".