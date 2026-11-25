В Самарской области РФ после атаки БпЛА горят два крупных НПЗ
В Самарской области РФ после массированной атаки беспилотников 25 ноября вспыхнули пожары на Сизранском и Куйбышевском нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих компании «Роснефть». Местные власти заявили о якобы сбитых более 145 дронов, а также подтвердили гибель одного человека и перебои с электричеством.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и сообщения в соцсетях.
В России в Самарской области горят два крупных НПЗ
В Самарской области России под удар беспилотников попали как минимум два ключевых нефтеперерабатывающих предприятия региона — Сизранский и Куйбышевский НПЗ, входящие в Самарскую группу заводов компании "Роснефть".
Сизранский НПЗ, который россияне пытались отремонтировать еще в сентябре, способен перерабатывать от 8,5 до 8,9 млн тонн нефти в год, что составляет 3% от общего объема нефтепереработки в России. В свою очередь, Куйбышевский НПЗ является крупнейшим предприятием нефтяной отрасли области и обеспечивает около 2,6% всей переработки нефти в РФ.
Помимо этих двух заводов, ряд мониторинговых Telegram-каналов сообщил о вероятных попаданиях по Новокуйбышевскому НПЗ, а также по объекту нефтетранспортной инфраструктуры — линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" компании "Транснефть" вблизи посёлка Просвет в Волжском районе или терминалу "Самаратранснафта".
Жители этих районов подтверждали звуки взрывов, однако официального подтверждения поражения этих объектов пока нет.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в соцсети «ВКонтакте» заявил о массированном налете дронов, сообщив о якобы уничтожении более 145 аппаратов. В то же время чиновник признал наличие разрушений и сообщил о жертве.
В результате ночной атаки на отдельных территориях области пропало электроснабжение, к восстановлению которого привлечены экстренные службы. Кроме того, часть учебных заведений переведена на измененный график работы.
"Также наблюдаются отключения электроэнергии на отдельных территориях. Экстренные службы приступают к восстановительным работам. Необходимо набраться терпения", — добавил глава региона.
Впоследствии губернатор объявил об отмене угрозы со стороны беспилотников, однако ограничения на прием и отправку авиарейсов в самарском аэропорту "Курумоч" продолжали действовать.
Новини.LIVE сообщали, что украинские военные систематически выводят из строя российскую нефтеперерабатывающую отрасль, которая обеспечивает топливом армию и экономику РФ. По подсчётам Fire Point, в начале ноября под ударами оказались как минимум девять заводов, в том числе все пять крупнейших предприятий страны.
Среди пораженных целей оказался Ильский НПЗ в Краснодарском крае, где были повреждены основные производственные установки и комплекс по выпуску автомобильного бензина, а также один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Пермской области.
А в ночь на 23 ноября дроны атаковали сразу два стратегических объекта в разных регионах РФ. Вспыхнул пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, а в Татарстане были поражены резервуары нефтеперекачивающей станции "Калейкино".