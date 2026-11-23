Атака на Пермський НПЗ. Фото: https://t.me/exilenova_plus/35115

Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах паливно-енергетичного сектору РФ, які забезпечують потреби російської армії та економіки. Цього разу ціллю українських підрозділів стало одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в Пермській області.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Як ССО атакували Пермський НПЗ

У ніч на 23 листопада підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом "Черная искра" уразили Пермський нафтопереробний завод у Пермській області РФ.

Підприємство є одним із важливих виробників нафтопродуктів і нафтохімічної продукції в Росії. Завод випускає понад 80 найменувань продукції, серед яких автомобільні бензини, дизельне й авіаційне пальне, зріджені вуглеводневі гази, мастила, бітуми та нафтовий кокс.

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Яке значення має завод для Росії

Продукцію Пермського НПЗ використовують для забезпечення потреб Збройних сил РФ. Також її постачають до Уральського, Приволзького, Центрального та Північно-Західного федеральних округів.

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У ССО наголосили, що ураження таких об’єктів послаблює паливно-енергетичний сектор Росії та створює додаткові перешкоди для забезпечення потреб її економіки й військової машини.

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Також компанія Fire Point повідомила, що Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами Сил оборони України атакували Пермський НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" за допомогою дронів FP-1. Під удар, за даними компанії, потрапили установки первинної переробки нафти АВТ-2 та АВТ-5, а також установка ізомеризації.

Раніше Новини.LIVE писали, що 23 листопада СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Калейкино" в Татарстані, розташовану за понад 1200 км від України. Після удару на об’єкті спалахнула пожежа, за попередніми даними, горіли чотири резервуари з нафтою.

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Також Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Після атаки на підприємстві сталися вибухи та виникла пожежа, а сам завод здатний переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік.