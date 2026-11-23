Атака на Пермский НПЗ. Фото: https://t.me/exilenova_plus/35115

Украина продолжает наносить удары по объектам топливно-энергетического сектора РФ, обеспечивающим потребности российской армии и экономики. На этот раз целью украинских подразделений стало одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в Пермской области.

Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Как ССО атаковали Пермский НПЗ

В ночь на 23 ноября подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением "Черная искра" нанесли удар по Пермскому нефтеперерабатывающему заводу в Пермской области РФ.

Предприятие является одним из важных производителей нефтепродуктов и нефтехимической продукции в России. Завод выпускает более 80 наименований продукции, среди которых автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, сжиженные углеводородные газы, смазочные материалы, битумы и нефтяной кокс.

Какое значение имеет завод для России

Продукцию Пермского НПЗ используют для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ. Также ее поставляют в Уральский, Приволжский, Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

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В ССО подчеркнули, что поражение таких объектов ослабляет топливно-энергетический сектор России и создает дополнительные препятствия для обеспечения потребностей её экономики и военной машины.

Кроме того, компания Fire Point сообщила, что Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по Пермскому НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" с помощью дронов FP-1. Под удар, по данным компании, попали установки первичной переработки нефти АВТ-2 и АВТ-5, а также установка изомеризации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 ноября СБУ нанесла удар по нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане, расположенной более чем в 1200 км от Украины. После удара на объекте вспыхнул пожар, по предварительным данным, горели четыре резервуара с нефтью.

Также Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. После атаки на предприятии произошли взрывы и возник пожар, а сам завод способен перерабатывать около 10 млн тонн нефти в год.