Горит объект на территории РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Служба безопасности Украины подтвердила поражение российской нефтеперекачивающей станции в Татарстане. Объект расположен на расстоянии более 1200 км от Украины. После атаки на его территории вспыхнул пожар.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ в понедельник, 23 ноября.

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Подробности атаки на нефтеперекачивающую станцию в Татарстане

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Калейкино". Она расположена вблизи города Альметьевск в Республике Татарстан РФ, на расстоянии более 1200 км от Украины.

После удара на территории объекта возник пожар. По предварительной информации, горят четыре резервуара с нефтью вместимостью 20 тысяч кубометров каждый.

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Какое значение имеет станция "Калейкино" для России

В СБУ отметили, что "Калейкино" является одним из ключевых узлов российской нефтетранспортной системы. Сюда поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана.

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На объекте ее принимают, хранят и смешивают перед дальнейшей транспортировкой по магистральным нефтепроводам, а также поставкой на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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В спецслужбе подчеркнули, что продолжают системно наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. По оценке СБУ, поражение таких объектов затрудняет транспортировку сырья, нарушает работу логистических маршрутов и создает дополнительные проблемы для российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Кроме того, это сокращает нефтяные доходы российского бюджета, которые Кремль использует для финансирования войны против Украины.

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Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что украинские силы во время ударов 16–17 ноября повредили важные элементы конструкции Крымского моста, что привело к его деформации. Эксперты пояснили, что попадания пришлись на места соединения арки с мостовым полотном, где сосредоточена значительная нагрузка. В результате ударов конструкция сместилась из проектного положения, что создало препятствия для прохождения судов через Керченский пролив.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что удар по Крымскому мосту стал ответом на систематические атаки России по украинской инфраструктуре. По его словам, с начала 2026 года российские войска целенаправленно наносили удары по железной дороге и мостам Украины. Президент также подчеркнул, что РФ не соблюдает правила ведения войны, в то время как Украина старается их выполнять.