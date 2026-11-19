Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что удар по Крымскому мосту стал ответом на систематические атаки России на украинскую инфраструктуру. По его словам, с начала 2026 года российские войска целенаправленно наносили удары по железной дороге и мостам, пытаясь уничтожить важные объекты.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, сообщает Новини.LIVE.

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Почему Украина нанесла удар по Крымскому мосту

Зеленский подчеркнул, что Россия на протяжении всей полномасштабной войны атаковала украинскую инфраструктуру. В частности, под ударами неоднократно оказывались мосты и железные дороги.

По словам президента, российские войска продолжили целенаправленно атаковать эти объекты и в этом году. Поэтому Украина решила ответить на такие действия.

"Они атаковали нас все эти годы: мосты — люди забыли, но это были многие мосты, железные дороги и т. д. И в этом году, с самого начала, их целью было уничтожение нашей инфраструктуры: железных дорог, "Укрзализныци" и мостов. Они наносили удары несколько раз, и, конечно, мы должны были им ответить. И, конечно, мы ответили ударом по Крымскому мосту", — заявил Зеленский.

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Что Зеленский сказал о правилах ведения войны

Президент также отметил, что Россия не соблюдает правила ведения войны, тогда как Украина старается их выполнять.

"Мы должны понимать, что Россия даже во время войны не соблюдает никаких правил, даже правил ведения войны. Но мы стараемся жить по этим правилам. Жаль, что нам приходится жить во время этой войны. Крайне важно остановить эту войну и установить мир", — сказал глава государства.

Он добавил, что Украина вынуждена противостоять российской агрессии и ее последствиям. Зеленский также в очередной раз подчеркнул важность завершения войны и установления мира.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 19 ноября вблизи Крымского моста в Керчи раздалась серия взрывов. Местные паблики писали о вспышках и звуках пролетающих ракет, а OSINT-аналитики предполагали, что, возможно, произошло два попадания в железнодорожную часть переправы. Впоследствии движение по мосту перекрыли, а российская сторона приступила к оценке возможных повреждений.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста в рамках продолжавшейся несколько недель спецоперации. По его словам, это был седьмой этап операции, которую разрабатывала и координировала Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ.