Крымский мост. Фото иллюстративное: российские СМИ

В Керчи ночью раздалась серия взрывов вблизи Крымского моста. Местные группы в соцсетях сообщают о вспышках и звуках пролетающих ракет, а мониторинговые каналы насчитали до 15–16 взрывов. Аналитики предполагают, что мост могли атаковать повторно, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OSINT-аналитиков.

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Взрывы возле моста

По сообщениям местных пабликов, в Керчи прозвучало не менее 15–16 взрывов. Очевидцы рассказывают о ярких вспышках в небе и звуках пролетающих ракет. Часть взрывов, вероятно, могла быть связана с работой российской противовоздушной обороны.

Что известно о попаданиях

OSINT-аналитики сообщают о вероятных двух попаданиях в железнодорожную часть Крымского моста. По предварительным предположениям, объект могли атаковать ракетами.

В то же время пока нет официального подтверждения попаданий, повторной атаки или информации о повреждениях моста. Данные о возможных последствиях также пока не обнародованы.

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Перекрытие движения

Крымский мост перекрыли после атаки. Об этом сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в настоящее время оценивают нанесённые мосту повреждения.

Предыдущая атака

Отметим, что Крымский мост подвергся ударам и в ночь на 17 ноября. Атаки продолжались двое суток. В частности, одна из автомобильных арок длиной 273 метра, вероятно, обрушилась в воду. По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, для нанесения удара могли быть использованы различные средства, в частности беспилотники и ракеты. Среди возможных вариантов он назвал украинские ракеты «Фламинго».

Российские оккупационные власти 16 ноября заявили об атаке на мост и временном ограничении движения транспорта. Удар, по их сообщению, пришелся на одну из арок судоходного пролета.

Как сообщали Новини.LIVE, во время операции против Крымского моста украинские военные использовали собственную систему беспроводной связи, которая стала своеобразной альтернативой американской Starshield. Украинские дроны позволили навести крылатые ракеты на цель без использования Starshield, скорость которой ограничена.

Также Новини.LIVE писали, что в среду, 18 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом. Во время общения с журналистами глава украинского МИД иронично прокомментировал недавнюю операцию Сил обороны. Он назвал удар по Крымскому мосту "подарком" для Португалии.