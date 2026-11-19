Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Керчі вночі пролунала серія вибухів поблизу Кримського мосту. Місцеві пабліки повідомляють про спалахи та звуки прольоту ракет, а моніторингові канали нарахували до 15–16 вибухів. Аналітики припускають, що міст могли атакувати повторно, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OSINT- аналітиків.

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Вибухи біля мосту

За повідомленнями місцевих пабліків, у Керчі пролунали щонайменше 15–16 вибухів. Очевидці розповідають про яскраві спалахи в небі та звуки прольоту ракет. Частина вибухів, імовірно, могла бути пов'язана з роботою російської протиповітряної оборони.

Що відомо про влучання

OSINT-аналітики повідомляють про ймовірні два влучання в залізничну частину Кримського мосту. За попередніми припущеннями, об'єкт могли атакувати ракетами.

Водночас наразі немає офіційного підтвердження влучань, повторної атаки чи інформації про пошкодження мосту. Дані про можливі наслідки також поки не оприлюднили.

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Перекриття руху

Кримський міст перекрили після атаки. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. За його словами, наразі оцінюють завдані мосту пошкодження.

Попередня атака

Зазначимо, Кримський міст перебував під ударом й у ніч проти 17 листопада. Атаки тривали дві доби. Зокрема, одна з автомобільних арок завдовжки 273 метри, ймовірно, обвалилася у воду. За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, для ураження могли застосувати різні засоби, зокрема безпілотники та ракети. Серед можливих варіантів він назвав українські ракети "Фламінго".

Російська окупаційна влада 16 листопада заявляла про атаку на міст і тимчасове обмеження руху транспорту. Удар, за її повідомленням, припав на одну з арок судноплавного прольоту.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час операції проти Кримського мосту українські військові використали власну систему бездротового зв'язку, яка стала своєрідною альтернативою американській Starshield. Українські дрони дозволили навести крилаті ракети на ціль без використання Starshield, швидкість якої обмежена.

Також Новини.LIVE писали, що у середу, 18 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом. Під час спілкування з журналістами очільник українського МЗС іронічно прокоментував нещодавню операцію Сил оборони. Він назвав удар по Кримському мосту "подарунком" для Португалії.