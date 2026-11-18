Пресконференція міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра закордонних справ Португальської Республіки Паулу Ранжела. Фото: facebook.com/UkraineMFA

У середу, 18 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Києві з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом. Під час спілкування з журналістами очільник українського МЗС іронічно прокоментував нещодавню операцію Сил оборони. Також дипломати розповіли про результати переговорів щодо військової допомоги та енергетики.

Про це стало відомо з трансляції пресконференції, передає Новини.LIVE.

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Що Сибіга сказав про Кримський міст

На початку свого виступу український міністр звернувся до Ранжела з привітанням.

"І насамперед вітаю з тим, що з учорашнього дня міст Васко да Гама в Лісабоні знову найдовший в Європі. Це подарунок Сил оборони України дружній Португалії", — заявив Сибіга.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжела. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Як зазначали в СБУ, під час української операції 17 листопада було повністю знищено одну з металевих арок Кримського мосту та автомобільний проліт під нею. По переправі вдарили ракетами-дронами "Паляниця", після чого пошкоджені конструкції обвалилися у воду.

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Про яку допомогу Україні домовляються з Португалією

Сибіга повідомив, що Португалія щороку надає Україні понад 220 млн євро оборонної допомоги.

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Зараз країни завершують підготовку меморандуму щодо п'ятирічної програми SAFE на 125 млн євро. Ці кошти планують спрямувати на закупівлю українських і португальських безпілотників.

Також міністр подякував за фінансування трьох нових проєктів "Школи супергероїв" у Києві, Кропивницькому та Харкові. Загальна сума підтримки становить 230 тисяч євро.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час операції проти Кримського мосту українські військові використали власну систему зв'язку замість американської Starshield. Дрони передавали відеосигнал ракетам і допомагали наводити їх на потрібні ділянки переправи.

Також Новини.LIVE писали, що 18 листопада президент України Володимир Зеленський провів окрему зустріч із Паулу Ранжелом, після якої анонсували додаткову допомогу Україні у 1,5 млн євро на програму "Продовольство з України", 1 млн євро — на енергетичну підтримку через Програму розвитку ООН та ще 800 тисяч євро — через Фонд підтримки енергетики.