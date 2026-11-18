Пресс-конференция министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра иностранных дел Португальской Республики Паулу Ранжела. Фото: facebook.com/UkraineMFA

В среду, 18 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом. Во время общения с журналистами глава украинского МИД иронично прокомментировал недавнюю операцию Сил обороны. Также дипломаты рассказали о результатах переговоров по вопросам военной помощи и энергетики.

Об этом стало известно из трансляции пресс-конференции, передает Новини.LIVE.

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Что Сибига сказал о Крымском мосте

В начале своего выступления украинский министр обратился к Ранжелу с приветствием.

"И прежде всего поздравляю с тем, что со вчерашнего дня мост Васко да Гама в Лиссабоне снова стал самым длинным в Европе. Это подарок Сил обороны Украины дружественной Португалии", — заявил Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжела. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Как отмечали в СБУ, в ходе украинской операции 17 ноября была полностью уничтожена одна из металлических арок Крымского моста и автомобильный пролет под ней. По переправе нанесли удар ракетами-дронами "Паляница", после чего поврежденные конструкции обрушились в воду.

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Сибига сообщил, что Португалия ежегодно предоставляет Украине более 220 млн евро оборонной помощи.

Сейчас страны завершают подготовку меморандума о пятилетней программе SAFE на 125 млн евро. Эти средства планируется направить на закупку украинских и португальских беспилотников.

Также министр поблагодарил за финансирование трех новых проектов "Школы супергероев" в Киеве, Кропивницком и Харькове. Общая сумма поддержки составляет 230 тысяч евро.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время операции против Крымского моста украинские военные использовали собственную систему связи вместо американской Starshield. Дроны передавали видеосигнал ракетам и помогали наводить их на нужные участки переправы.

Также Новини.LIVE писали, что 18 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел отдельную встречу с Паулу Ранжелом, после которой была анонсирована дополнительная помощь Украине в размере 1,5 млн евро на программу "Продовольствие из Украины", 1 млн евро — на энергетическую поддержку через Программу развития ООН и ещё 800 тысяч евро — через Фонд поддержки энергетики.