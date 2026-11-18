Крымский мост после атаки. Фото: российские СМИ

Во время операции против Крымского моста украинские военные использовали собственную систему беспроводной связи, которая стала своеобразной альтернативой американской Starshield. Украинские дроны позволили навести крылатые ракеты на цель без использования Starshield, скорость которой ограничена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

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Украина создала аналог Starshield для удара по мосту

По информации издания, непосредственные удары по Крымскому мосту наносили крылатые ракеты разных типов. Беспилотники, в свою очередь, выполняли сразу несколько важных задач: помогли перегрузить российскую противовоздушную оборону и обеспечили связь для ракет на завершающем этапе атаки.

Украинский офицер, причастный к операции, объяснил, что дроны фактически работали как модемы, создавая своеобразную Wi-Fi-сеть.

После вхождения в зону действия сигнала ракеты могли получать необходимое соединение, передавать видеоизображение операторам и корректировать наведение на определенные элементы моста. Такая система позволила обеспечить точность ударов без использования обычного спутникового канала связи.

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По словам офицера, создание собственной сети стало вынужденным решением из-за ограничений на использование американской системы Starshield.

Эти ограничения делали невозможным управление ракетами в районе Крымского моста через соответствующую спутниковую связь. Поэтому украинские военные организовали альтернативную систему передачи данных с помощью беспилотников.

Помимо обеспечения связи, дроны сыграли роль в противодействии российской ПВО, создавая дополнительную нагрузку на ее средства обнаружения и перехвата.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что военный аналитик Майкл Кларк объяснил возможные последствия вывода Керченского моста из строя. По его словам, российские войска в Крыму могут столкнуться с серьезным дефицитом снабжения, поскольку по мосту ежедневно перевозили до 20 тысяч тонн грузов.

Также Новини.LIVE писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал украинский удар по Крымскому мосту. Он назвал атаку неизбежной, поскольку Украина имеет право защищаться и наносить удары по логистическим узлам российской армии.