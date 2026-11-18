Кримський міст після атаки. Фото: росЗМІ

Під час операції проти Кримського мосту українські військові використали власну систему бездротового зв'язку, яка стала своєрідною альтернативою американській Starshield. Українські дрони дозволили навести крилаті ракети на ціль без використання Starshield, швидкість якої обмежена.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza.

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Україна створила аналог Starshield для удару по мосту

За інформацією видання, безпосередні удари по Кримському мосту завдавали крилаті ракети різних типів. Безпілотники натомість виконували одразу кілька важливих завдань: допомогли перевантажити російську протиповітряну оборону та забезпечили зв'язок для ракет на завершальному етапі атаки.

Український офіцер, причетний до операції, пояснив, що дрони фактично працювали як модеми, створюючи своєрідну Wi-Fi-мережу.

Після входження в зону дії сигналу ракети могли отримувати необхідне з'єднання, передавати відеозображення операторам та коригувати наведення на визначені елементи мосту. Така система дала змогу забезпечити точність ударів без використання звичайного супутникового каналу зв'язку.

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Військові не могли використовувати Starshield

За словами офіцера, створення власної мережі стало вимушеним рішенням через обмеження на використання американської системи Starshield.

Ці обмеження унеможливлювали керування ракетами в районі Кримського мосту через відповідний супутниковий зв'язок. Тому українські військові організували альтернативну систему передачі даних за допомогою безпілотників.

Окрім забезпечення зв'язку, дрони відіграли роль у протидії російській ППО, створюючи додаткове навантаження на її засоби виявлення та перехоплення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що військовий аналітик Майкл Кларк пояснив можливі наслідки виведення Керченського мосту з ладу. За його словами, російські війська у Криму можуть зіткнутися із серйозним дефіцитом постачання, оскільки мостом щодня перевозили до 20 тисяч тонн вантажів.

Також Новини.LIVE писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував український удар по Кримському мосту. Він назвав атаку неминучою, оскільки Україна має право захищатися та завдавати ударів по логістичних вузлах російської армії.