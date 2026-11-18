Кримський міст після атаки. Фото ілюстративне: t.me/SBUkr

Якщо Керченський міст упродовж деякого часу буде непридатним, росіяни зіткнуться із браком постачання. Саме цим шляхопроводом вони щодня перевозили до 20 тисяч тонн вантажів.

Про це заявив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк, передає Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Керченському мосту

Експерт зазначив, що Керченським мостом щороку перевозили близько півтора мільйона тонн. Щодня шляхопроводом транспортували 10–20 тисяч тонн вантажів. Йдеться про не лише про пальне, а й про важливі військові поставки.

"Якщо міст вийде з ладу на якийсь час, російські війська у Криму зіткнуться із серйозним браком постачання, оскільки наземні шляхи сполучення там теж розвинені погано", — пояснив Майкл Кларк.

На його думку, українські атаки на Керченський міст — частина стратегії, метою якої є ізоляція Криму. Есперт наголосив, що більша частина військових постачань проходить залізницею, тому залізничний міст теж потрібно знищити.

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Крім того, військовий аналітик розповів про те, як удар по Керченському мосту вплинув на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Йому (Путіну, — Ред.) справді боляче, бо це найдовший міст у Європі. Це найдовший міст, який росіяни коли-небудь будували. Це символ його завоювання Криму", — сказав Майкл Кларк.

Новини.LIVE з посиланням на речника УДА "Південь" Сергія Братчука повідомляв, до яких наслідків призвів удар по Керченському мосту в ніч проти 17 листопада. Конструкція частково обвалилася у воду. Рух шляхопроводом зупинили.

Також Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ писав про те, що українські військові уразили міст через Північно-Кримський канал. Під час тієї ж атаки зазнали пошкоджень інші важливі об'єкти росіян. Зокрема, йдеться про пункти управління, пост технічної розвідки та склад боєприпасів.