Крымский мост после атаки. Фото иллюстративное: t.me/SBUkr

Если Керченский мост в течение некоторого времени будет непригоден для использования, россияне столкнутся с нехваткой поставок. Именно по этому путепроводу они ежедневно перевозили до 20 тысяч тонн грузов.

Об этом заявил военный аналитик Sky News Майкл Кларк, передает Новини.LIVE.

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Последствия удара по Керченскому мосту

Эксперт отметил, что по Керченскому мосту ежегодно перевозили около полутора миллионов тонн. Ежедневно по мосту транспортировали 10–20 тысяч тонн грузов. Речь идет не только о топливе, но и о важных военных поставках.

"Если мост выйдет из строя на какое-то время, российские войска в Крыму столкнутся с серьезным дефицитом снабжения, поскольку наземные пути сообщения там тоже развиты плохо", — объяснил Майкл Кларк.

По его мнению, украинские атаки на Керченский мост — часть стратегии, целью которой является изоляция Крыма. Эксперт подчеркнул, что большая часть военных поставок проходит по железной дороге, поэтому железнодорожный мост тоже нужно уничтожить.

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Кроме того, военный аналитик рассказал о том, как удар по Керченскому мосту повлиял на кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Ему (Путину, — Ред.) действительно больно, потому что это самый длинный мост в Европе. Это самый длинный мост, который россияне когда-либо строили. Это символ его завоевания Крыма", — сказал Майкл Кларк.

Новини.LIVE со ссылкой на спикера УДА "Юг" Сергея Братчука сообщал, к каким последствиям привел удар по Керченскому мосту в ночь на 17 ноября. Конструкция частично обрушилась в воду. Движение по путепроводу было остановили.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ писали о том, что украинские военные нанесли удар по мосту через Северо-Крымский канал. Во время той же атаки получили повреждения другие важные объекты россиян. В частности, речь идет о пунктах управления, посту технической разведки и складе боеприпасов.