Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що удар по Кримському мосту став відповіддю на систематичні атаки Росії по українській інфраструктурі. За його словами, від початку 2026 року російські війська цілеспрямовано били по залізниці та мостах, намагаючись знищити важливі об'єкти.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, інформує Новини.LIVE.

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Чому Україна вдарила по Кримському мосту

Зеленський наголосив, що Росія протягом усієї повномасштабної війни атакувала українську інфраструктуру. Зокрема, під ударами неодноразово опинялися мости та залізниця.

За словами президента, російські війська продовжили цілеспрямовано атакувати ці об'єкти й цього року. Тому Україна вирішила відповісти на такі дії.

"Вони атакували нас всі ці роки: мости, люди забули, але багато мостів, залізниць тощо. І цього року, з самого початку, їхньою метою було знищення нашої інфраструктури: залізниць, Укрзалізниці та мостів. Вони атакували кілька разів і звісно, ми мали їм відповісти. І звісно ми відповіли ударом по Кримському мосту", — заявив Зеленський.

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Що Зеленський сказав про правила ведення війни

Президент також зазначив, що Росія не дотримується правил ведення війни, тоді як Україна намагається їх виконувати.

"Ми маємо розуміти, що Росія навіть під час війни не дотримується жодних правил, навіть правил ведення війни. Але ми намагаємось жити за цими правилами. Шкода, що нам доводиться жити під час цієї війни. Вкрай важливо зупинити цю війну і встановити мир", — сказав глава держави.

Він додав, що Україна змушена протистояти російській агресії та її наслідкам. Зеленський також вкотре наголосив на важливості завершення війни й встановлення миру.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 19 листопада поблизу Кримського мосту в Керчі пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки писали про спалахи та звуки прольоту ракет, а OSINT-аналітики припускали, що могло статися два влучання в залізничну частину переправи. Згодом рух мостом перекрили, а російська сторона почала оцінювати можливі пошкодження.

Також Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження автомобільної та залізничної частин Кримського мосту в межах багатотижневої спецоперації. За його словами, це був сьомий етап операції, яку розробляла та координувала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ.